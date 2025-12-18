آغاز اکران بسته فیلم کوتاه «پرسونا» در «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، بسته فیلم «پرسونا» شامل ۶ فیلم کوتاه «آپولو» به کارگردانی فرزاد رنجبر، «آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» به کارگردانی مهدیه محمدی، «خودکشی به سبک نیچه» به کارگردانی پیام کردستانی، «سربسته» به کارگردانی یاسر خیّر، «شلال» به کارگردانی امیرعلی سیسیپور و «مورچه» به کارگردانی فرهاد شنتیایی است.
در ابتدای این مراسم که شامگاه چهارشنبه 26 آذر در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد، کارگردانان آثار به روی سن آمدند و یاسر خیر کارگردان فیلم کوتاه «سربسته» با تشکر از حضور مخاطبان گفت: ما شش فیلمساز دور هم جمع شدیم و فکر کردیم که فیلمهایمان را در قالب یک باکس، یعنی یک بسته منسجم از فیلم کوتاه، ارائه کنیم و آن را به دست تماشاگر برسانیم. بستهای که نگاههای متفاوتی به سینما را در خود جایداده باشد و تصور کردیم میتواند پیشنهاد تازه یا متفاوتی برای فیلم کوتاه باشد و این بسته را نیز در کنار دیگر فیلمهای موجود قرار دادیم و چنین ادعایی نداریم که بستهای درجه یک و بینقص هستیم اما فکر میکنم این بسته به تنوع فیلمهای در اکران کمک میکند. تماشاگر این حق را دارد که هم فیلم مستند، هم فیلم کوتاه، هم فیلم بلند و هم فیلم کمدی ببیند به همین علت ما بهاندازه و سهم خودمان فکر کردیم که چند فیلم کوتاهِ متفاوت را کنار هم بچینیم و به تماشاگر ارائه بدهیم و در نهایت، اصل کار خود فیلمها هستند که باید دیده شوند و مخاطبان در موردشان نظر دهند.
پیام کردستانی کارگردان فیلم کوتاه «خودکشی به سبک نیچه» نیز پس از خیرمقدم به مخاطبان با اشاره به انتخاب نام «پرسونا» برای این بسته گفت: افزود: ما دربسته «پرسونا» شش فیلم کوتاه که فکر میکنیم نگاه متفاوتی نسبت به جریان مرسوم سینما، حتی جریان مرسوم سینمای کوتاه، دارند را کنار هم قرار دادهایم. فیلمها لحنهای متفاوتی دارند و «پرسونا» هم در واقع واژهای است که به نظر من مخاطب بعد از دیدن فیلمها میتواند به چرایی انتخاب این نام و مفهوم آن برسد علاوه بر این در پوستر فیلم نیز اشاراتی برای اتفاق و مفهوم این نام گنجانده شده است.
مهدیه محمدی کارگردان فیلم کوتاه «آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» نیز با تشکر از عوامل فیلم خود افزود: عنوان فیلم کمی طولانی است و بابت آن عذرخواهی میکنم. بسیار خوشحال و مفتخرم که تشریف آوردید، حضور شما عزیزان برای ما مایه خوشحالی و افتخار است و از اینکه وقت گذاشتید صمیمانه سپاسگزارم.
فرهاد شنتیایی کارگردان فیلم «کوتاه مورچه» گفت: من از ابتدای ورود تا رسیدن به اینجا حس بسیار خوبی داشتم و واقعا هیجانزده و خوشحال هستم و از همه دوستان و عزیزانی که تشریف آوردند تشکر میکنم. تعدادی از عوامل و دوستان بسیار صمیمی و نزدیکم هم در سالن حضور دارند و من بسیار خوشحال و هیجانزدهام که در کنار آنها هستم و میتوانم فیلم را در کنار فیلمهای دوستان اکران کنم. فیلم من «مورچه» است و فکر میکنم حتی قبل از دیدن فیلمها و فقط بر اساس ما فیلمسازان نیز متوجه شوید که این بسته، بستهای متفاوت است و همین حضور ما روی صحنه بهخوبی گویای این موضوع است.
فرزاد رنجبر کارگردان فیلم «آپولو» این اثر را رنجنامهای از تجربه سازندگان فیلم کوتاه و فیلم آماتوری نامید و افزود: بخش زیادی از این رنج را خودم در مسیر فیلمسازی در کنار همسرم هما، تجربه کردهام و فکر میکنم بسیاری از دوستانی که در حوزه فیلم کوتاه فعالیت کردهاند، بتوانند با این فیلم همذاتپنداری کنند.
وی در ادامه گفت: از همه عزیزانی که بهنوعی خود را جزئی از خانواده فیلم کوتاه میدانند، خواهش میکنم به هر شکل ممکن از این بسته حمایت کنند. امیدوارم که از تماشای فیلمها لذت ببرید. با شناختی که از آثار دارم، فکر میکنم بسته خوبی است و امیدوارم موردتوجه شما قرار بگیرد. درهرصورت، خواهش میکنم برای داشتن اکرانی موفق ما را همراهی کنید.
