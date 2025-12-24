رونمایی از تیزر اصلی فیلم «آن دیگری»

به گزارش خبرنگار مهر، تیزر اصلی فیلم سینمایی «آن دیگری» به کارگردانی امیر توکلی و تهیهکنندگی سید محسن جاهد رونمایی شد. این فیلم که در تهران ساخته شده است، پس از حضور در جشنوارههای بینالمللی و دریافت جوایز متعدد، ۲ هفته اکران در سینماهای سراسر فرانسه را تجربه کرد. «آن دیگری» سرانجام پس از ۶ سال انتظار در «هنروتجربه» به اکران رسید.
«آن دیگری» اثری اجتماعی با نگاهی متفاوت است که به قشر خاموش جامعه میپردازد. امیر توکلی، کارگردان فیلم، با اشاره به دغدغه اصلی این اثر عنوان کرده است که تلاش داشته بدون قضاوت، فیلمی ساده و صمیمی بسازد و نشان دهد قضاوتهای اجتماعی چگونه میتوانند بر زندگی فردی و خانوادگی افراد تأثیر بگذارند و حتی سرنوشت یک زندگی را تغییر دهند.
وی تأکید کرده است که اگر این فیلم بتواند نگاه حتی یک نفر را تغییر دهد، به هدف خود رسیده و امیدوار است «آن دیگری» علاوه بر بازتاب صدای خاموش جامعه، مایه همدلی و همبستگی نیز باشد.
فیلم سینمایی «آن دیگری» روایت جوانی است که در کشاکش میان خواستههای شخصی و فشارهای اجتماعی، در جستجوی هویتی تازه قرار میگیرد. او در مسیر انتخابی سرنوشتساز، با خانواده و جامعه وارد تقابلی پرچالش میشود؛ سفری آمیخته با ترس، امید و تضاد که در نهایت به کشف معنای آزادی و رسیدن به خودِ واقعیاش میانجامد.
امین زندگانی، مینا وحید، سیروس میمنت، مهری آلآقا، کسری ذوالفقاری و نسیم ادبی بازیگران اصلی و رضا محمودی، مجتبی ترکمن، صبا عبدالمالکی، مهتاب امین از جمله دیگر بازیگران این فیلم هستند.
عوامل فیلم سینمایی «آن دیگری» عبارتند از تهیهکننده: سید محسن جاهد، کارگردان: امیر توکلی، مجری طرح: پلتفرم ایدهنما، مشاور پروژه: امیر صیدآبادی، نویسنده: پارسا (رحمتالله) حسینی، مدیر تولید: علی جاهد، دستیار یک کارگردان: سجاد نوبهاری، مدیر برنامهریزی: مژگان طباطبایی (با تشکر از امید همتی)، مدیر فیلمبرداری: مهدی افشار، صدابردار: سیروس عابدینی، آهنگساز: وحید مهراد، طراح صحنه و لباس: منصور بستانی و هدی منصور فلاح، تدوین: امیررضا پورعباس، اصلاح رنگ و نور: امیر ترکمن، طراح پوستر: علیرضا ربیعمقدم، فیلمبردار و تدوین پشتصحنه و ساخت تیزر: علی کرمی، سرپرست هماهنگی و مدیر تبلیغات: محمد سعیدی، مدیر روابط عمومی: امیر محنتی.
