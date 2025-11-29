پرونده ۱۴۲نفر از متقاضیان تدریس خبره در دانشگاه علمی کاربردی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه از دور دهم هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور مصطفی نعمتی سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و جانشین رئیس و دبیر هیأت ممیزه دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد.

در این جلسه ۳۳ پرونده از متقاضیان تدریس خبره / تجربی از گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در حوزه‌های بانکداری و حسابداری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، حقوق، خدمات بیمه، خدمات مراقبت شخصی، علوم انتظامی و مدیریت مورد بررسی هیأت ممیزه قرار گرفت

در دور دهم هیأت ممیزه از مهرماه سالجاری تاکنون ۱۴۲ پرونده مورد بررسی این هیأت قرار گرفته است.