به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نضال عوده مدیر اورژانس و فوریت‌های پزشکی طوباس، به خبرگزاری آناتولی گفت که از آغاز عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در این استان، ۱۳۰ فلسطینی در نتیجه ضرب و شتم نظامیان ارتش زخمی شده‌اند.

عوده افزود که ۶۶ نفر از مجروحان به بیمارستان منتقل شده‌اند و بقیه در محل درمان شدند.

از چهارشنبه گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی عملیات نظامی را در شهر طوباس و تعدادی از شهرهای اطراف آغاز کرده است که شامل یورش به تعداد زیادی از خانه‌ها، تبدیل بخشی از آنها به پادگان‌های نظامی و همچنین تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی مردم می‌شود.

به گفته مرکز اسرای فلسطینی، ارتش صهیونیستی در جریان این عملیات نظامی ۱۶۲ فلسطینی را در این استان بازداشت کرده که اکثر آنها پس از بازجویی میدانی و آزار و اذیت آزاد شدند.

همچنین ده‌ها خانه تخریب و اثاثیه آنها شکسته شده است. ارتش اسرائیل بخشی از خانه‌های منطقه را پس از آواره کردن ساکنان آن، به پادگان‌های نظامی تبدیل کرده است.

رژیم صهیونیستی در جنین نیز دو روز پیش دو جوان را پس از تسلیم شدن هدف تیراندازی قرار داد. تصاویر این حمله نشان می‌دهد که ارتش صهیونیستی ساختمانی را محاصره کرده و نظامیان ارتش از فاصله نزدیک به دو فلسطینی که با دستان بالا از خانه خارج شده بودند، شلیک کردند که منجر به شهادت آنها شد. ارتش صهیونیستی در بیانیه‌ای مدعی شده که در حال انجام تحقیقات میدانی در مورد شرایط این حادثه است.

عملیات در طوباس در چارچوب تشدید تنش در کرانه باختری از دو سال پیش است که منجر به شهادت بیش از ۱۰۸۵ فلسطینی، زخمی شدن نزدیک به ۱۱ هزار نفر دیگر و بازداشت بیش از ۲۰۵۰۰ شهروند از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شده است.