به گزارش خبرگزاری مهر، دوره دانشافزایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زبان فارسی دانشگاههای هند با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو و نمایندگی بنیاد سعدی آغاز شد.
در مراسم افتتاحیه این دوره، ایرج الهی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، زبان فارسی را آینه تمامنمای فرهنگ ایران توصیف کرد و با اشاره به پیشینه گسترده این زبان در شبهقاره، نقش آن را در تولید و انتقال دانش بشری برجسته دانست.
وی با اشاره به چالشها و فرصتهای معاصر، بر بهرهگیری از فناوریهای نو در گسترش زبان فارسی تأکید و از حمایت دولت هند در این زمینه قدردانی کرد.
در ادامه، غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی در پیامی تصویری، ضمن معرفی خدمات این بنیاد در عرصه آموزش زبان فارسی در خارج از ایران، سند ملی آموزش و پرورش هند (۲۰۲۰) را فرصتی مهم برای همکاریهای مشترک ایران و هند در زمینه زبان فارسی عنوان کرد.
وی زبان فارسی را لازمه شناخت تاریخ، هویت و فرهنگ مردم هند، و پیوستگیهای فرهنگی مردم ایران و هند را نقطه مثبت برای ادامه فعالیت در حوزه زبان فارسی دانست.
شریف حسن قاسمی، استاد بازنشسته دانشگاه دهلی، نیز در سخنانی یادآور شد که پس از استقلال هند، رهبران این کشور همواره بر جایگاه ممتاز زبان فارسی تأکید داشتهاند.
همچنین ارشد القادری، استاد دانشگاه جامعه ملیه، زبان فارسی را زبان محبت و انساندوستی خواند و آن را یکی از بزرگترین گنجینههای ارزشهای انسانی دانست.
فریدالدین فرید عصر، رایزن فرهنگی ایران در دهلینو، نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت دورههای دانشافزایی کوتاهمدت، پیشنهاد برگزاری دورههایی در موضوعاتی همچون ایرانشناسی، تاریخ مشترک ایران و هند، خوشنویسی و فلسفه اسلامی را مطرح کرد.
در ادامه قهرمان سلیمانی مدیر مرکز تحقیقات فارسی دهلینو و نماینده بنیاد سعدی، با ارائه گزارشی از برگزاری دوره، زبان فارسی را بخشی جداییناپذیر از فرهنگ هند دانست و اظهار امیدواری کرد این دوره در آینده در دیگر شهرهای هند نیز برگزار شود.
مظهر آصف، رئیس دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه و مهمان ویژه این مراسم، نیز ضمن بیان پیوندهای عمیق علمی و فرهنگی ایران و هند، زبان فارسی را رکن مهم هویت علمی و اجتماعی خود معرفی و بر حمایت دولت هند از این زبان تأکید کرد.
این دوره با حضور ۳۰ دانشجو آغاز شده و توسط استادان ایرانی و هندی در سه محور «فارسی گفتاری»، «ادبیات معاصر» و «ایرانشناسی» برگزار میشود.
هماکنون زبان فارسی در بیش از ۱۴۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی هند تدریس میشود.
