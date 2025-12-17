حداد عادل: دانشجویان خارجی سفیران فرهنگی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل پیش از ظهر چهارشنبه در نشست رؤسای مراکز آموزش زبان فارسی سراسر کشور که در دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان قزوین اظهار کرد: قزوین از نظر سابقه تمدنی، فرهنگی و میراث تاریخی، کمتر از آنچه شایسته آن است شناخته شده و خوشنویسی در این شهر، نشاندهنده پیوند عمیق آن با زبان و ادبیات فارسی است.
وی افزود: ادب فارسی در طول تاریخ، همواره در پیوندی عمیق با هنر خوشنویسی جلوهگری کرده و زبان و ادبیات فارسی ریشهای کهن و استوار در قزوین دارد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به قدمت مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) تصریح کرد: این دانشگاه در مقایسه با بسیاری از مراکز آموزش عالی کشور، تجربهای گسترده و ارزشمند در پذیرش و آموزش دانشجویان خارجی، بهویژه در حوزه آموزش زبان فارسی، دارد و این تجربه میتواند نقش مؤثری در ارتقای آموزش زبان فارسی ایفا کند.
حداد عادل در ادامه به اهمیت جذب دانشجوی خارجی اشاره کرد و گفت: سطح آموزش در کشور ما بهگونهای است که میتوانیم برای کشورهای همسایه و سایر کشورها در رشتههای مختلف، نیروی متخصص تربیت کنیم؛ همانگونه که امروز در حوزه پزشکی، ایران به یکی از مقاصد درمانی تبدیل شده است.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای توقف پیشرفت کشور افزود: دشمن با تحریم، فشار و جنگ تلاش میکند مانع تبدیل شدن انقلاب اسلامی به الگویی موفق شود، اما حضور دانشجویان خارجی و بازگشت آنان به کشورهایشان میتواند این تبلیغات منفی را خنثی کند، چرا که هر دانشجو یک سفیر موفقیت است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جذب دانشجوی خارجی را سرمایهگذاری بلندمدت دانست و بیان کرد: دانشجویانی که در ایران تحصیل میکنند، حتی پس از بازگشت به کشورهای خود، پیوندهای علمی، فرهنگی و اقتصادی خود را با ایران حفظ میکنند و این موضوع میتواند به معرفی فرهنگ ایرانی، توسعه گردشگری و تقویت مناسبات اقتصادی منجر شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت روزآمدسازی آموزش زبان فارسی گفت: آموزش زبان امروز نیازمند معلم متخصص، منابع آموزشی مناسب، روشهای علمی تدریس، استانداردسازی، ارزیابی نظاممند و بهرهگیری از ابزارهای نوین آموزشی است و بدون این الزامات، موفقیت ممکن نخواهد بود.
