پیکر یک شهید گمنام در جاسک به خاک سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان، امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی فرمانده منطقه دوم دریایی ولایت جاسک و جمعی از مسئولان و مردم شیعه و سنی جاسک در منطقه دوم دریایی ولایت تدفین شد.

پیکر پاک این شهید بازمانده از دوران دفاع مقدس که سوم آذرماه وارد شهرستان جاسک شد.

سرهنگ حسن نکویی زاده افزود: برنامه‌های فرهنگی مختلفی نظیر استقبال و تشییع پیکر مطهر در روستاهای کوئیک و گزدان، تشریفات نظامی و تشییع پیکر شهید در مرکز شهر، دهستان کنگان، محلات سطح شهر و حوزه علمیه، محفل و تشییع پیکر در فرماندهی دریابانی، مدارس، روستای سران و شهرک توحیدی، محفل شهدایی و تشییع پیکر مطهر شهید گمنام پدافند، لیردف، روستای نوروزکار و محمد آباد یکدار و … نیز در جوار پاک این شهید در جاسک برگزار و این برنامه‌ها به عطر شهدا معطر شد.