هلال بحر: احداث پایگاه سلامت در شهرک نیایش بوشهر تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده هلال بحر ظهر شنبه در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به طرح مشکلات اهالی شهرک نیایش در نشست قبلی شورا گفت: یکی از درخواست‌های اصلی ساکنان این شهرک که مرتبط به کمیسیون بهداشت و سلامت شورا نیز بود، محرومیت داشتن پایگاه سلامت در این شهرک بود.

وی افزود: با توجه به اینکه جمعیت شهرک نیایش حدود ۱۵ هزار نفر است، طبق ضوابط، این شهرک می‌تواند دارای پایگاه سلامت باشد.

هلال بحر اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی پاسخ به این مطالبه را با پیگیری ایجاد چارت پایگاه سلامت نیایش توسط وزارت بهداشت تسریع نماید. انتظار می‌رود با توجه به اینکه دکتر رئیسی معاونت بهداشت وزارت متبوع بوده و نسبت به جمعیت و مکان شهرک اشراف لازم را دارند صدور مجوز به راحتی و سرعت مورد تأیید قرار گیرد.

هلال بحر با اشاره به اینکه ساکنان شهرک نیایش در حال حاضر برای دریافت خدمات بهداشتی مجبور به مراجعه به مرکز نبی اکرم (ص) در محله باغ زهرا هستند، تصریح کرد: این موضوع برای مردم این شهرک مشکلات زیادی ایجاد کرده است.