به گزارش خبرنگار مهر، حمیده هلالبحر صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر بوشهر، بر لزوم بهبود دسترسی شهرک نیایش به شبکه معابر اصلی و توجه جدی به توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی استان تأکید کرد.
وی بیان کرد: شهروندان برای رفت وآمد به شهرک نیایش ناچار به استفاده از مسیرهای بزرگراه امامعلی (ع) یا تقاطع شهید رئیسی هستند که این امر موجب طولانیتر شدن مسیر و افزایش ترافیک شهری میشود. با توجه به روند اجرایی تغییر کاربری اراضی ۱۰۵ هکتاری همجوار شهرک پیشنهاد میشود در طراحی این اراضی، ایجاد جاده دسترسی مستقیم از تقاطع سردار سلیمانی به شهرک نیایش دیده شود
وی افزود: این اقدام نقش مهمی در بهبود تردد، ایمنی و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.
رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای شهر بوشهر همچنین با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود:از شاخصهای مهم جوانی جمعیت کاهش سزارینها وترویج زایمان طبیعی است که متاسفانه دربوشهر زایمان بدون درد وتخت LDR نداربم.
وی گفت: انتظار میرود پنج درصد اعتبارعمرانی جهت بهسازی زایشگاهها جذب وهزینه گردد. با توجه به حضور نمایندگان معاونت توسعه وزارت بهداشت در استان، انتظار میرود اعتبارات ویژهای برای این منظور به استان اختصاص یابد.
هلال بحر در ادامه ضمن تشکر از ایجاد مرکز ناباروری دولتی رویش دربیمارستان شهدای خلیج فارس، خواستار تخصیص بودجه ویژه برای ارتقای این مرکزاز سطح ۲ به سطح سه شدتا بتواند خدمات کاملتری را به مراجعین ارائه کند.
نظر شما