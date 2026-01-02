مجله «سُها» روایتگر نقش بانوان در پیشرفت ملی است

زهرا اسمعیل‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت محتوایی مجله «سُها» اظهار کرد: این نشریه که توسط مرکز راهبری امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی تولید می‌شود، افق تازه‌ای از مشارکت بانوان در ساختار پیشرفت کشور را ترسیم کرده است.

وی با بیان اینکه مجله «سُها» با مدیریت «خانه هنر و رسانه پیشرفت» منتشر می‌شود، افزود: «سُها» صرفاً یک نشریه نیست، بلکه یک عملیات روایت‌گری هدفمند برای معرفی الگوهای واقعی زن ایرانی است که چهره‌ای فعال، علمی و پیشران از بانوان را به جامعه معرفی می‌کند.

اسمعیل‌نژاد با اشاره به محتوای تخصصی شماره سوم این نشریه عنوان کرد: در این شماره گزارش‌هایی از مشارکت بانوان در حوزه‌های دانش‌بنیان نظیر تولید واکسن‌های نوترکیب، فناوری نانو و پروژه‌های ملی مانند ماهواره‌های «کوثر» و «هدهد» منتشر شده که نشان‌دهنده ارتقای سطح مشارکت علمی بانوان در کشور است.

وی در ادامه به نقش اقتصادی بانوان پرداخت و گفت: روایت‌های منتشر شده در این نشریه، بیانگر موفقیت بانوان کارآفرین به‌ویژه در استان کرمانشاه است که در حوزه‌هایی نظیر تأمین مکمل‌های دامی و فعالیت‌های تولیدی، نقشی مهم در خودکفایی ملی ایفا می‌کنند.

کارشناس امور بانوان و عضو شورای راهبری تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: مجله «سُها» همچنین با پرداختن به نقش اجتماعی و خانوادگی بانوان، مدیریت خانواده را به‌عنوان زیرساخت پایداری اجتماعی معرفی کرده و اهمیت آن را در پیشرفت ملی به‌خوبی تبیین کرده است.

اسمعیل‌نژاد در پایان تأکید کرد: این نشریه بستری برای تزریق امید، افزایش اعتماد به نفس و تقویت روحیه جهادی در میان بانوان است و به‌صورت مستقیم به تقویت گفتمان اصیل «زن و پیشرفت» در جامعه کمک می‌کند.