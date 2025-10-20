ایجاد نهضت قرآنی در آذربایجان شرقی از اولویت های تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن اصل نژاد روز دوشنبه در بازدید از مؤسسه مهد قرآن و عترت آذربایجان شرقی، بر لزوم ایجاد نهضت قرآنی در استان تاکید و تصریح کرد: کم کاری در حوزه امور قرآنی و نشر آموزه‌های ارزشمند و انسان ساز این کلام الهی یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات متعدد فرهنگی و اجتماعی در جامعه است در حالی که تبیین حداکثری اسلام ناب تنها از طریق نفوذ قرآن در بطن جامعه محقق می‌شود.

وی خاطر نشان شد: سازمان تبلیغات اسلامی با آسیب شناسی این موضوع اقدام به اجرای طرح قرآنی «زندگی با آیه ها» با محتوای تدبری کرده که می‌تواند بستر همکاری بیش از پیش مجموعه تبلیغات اسلامی و مجموعه‌های قرآنی چون موسسه مهد قرآن و عترت آذربایجچان شرقی باشد چرا که اگر امروز در کنار هر مسجدی در استان به ویژه در تبریز تابلوی یک مجموعه قرآنی جلوه گری می‌کند، نتیجه فعالیت موسساتی چون مهد قرآن و عترت و افرادی چون رحیم وظیفه شعاع است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با تاکید بر محوریت فعالیت‌های قرآنی در اقدامات و برنامه ریزی های این اداره کل گفت: ایجاد یک مجتمع بزرگ قرآنی با همکاری نهادهای مربوطه در تبریز، برگزاری همایش معظم قرآنی در استان و استفاده از ظرفیت رسانه از جمله صدا و سیما برای ترویج و اشاعه بیش از پیش آموزه‌های قرآنی از مهمترین اولویت‌های مجموعه تبلیغات اسلامی استان در حوزه امور قرآنی خواهد بود.

رحیم وظیفه شعاع مدیر موسسه مهد قرآن و عترت استان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی مختصر از روند فعالیت‌های این موسسه در بیش از دو دهه گفت: فضای عمومی استان و تبریز و به تبع آن حوزه قرآنی نیازمند تحول و پویایی است و امیدواریم این مهم با حضور حجت الاسلام اصل نژادی و با راهبری مجموعه تبلیغات اسلامی استان رخ دهد.