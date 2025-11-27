به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۶ آذر ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار لبنیات

افزایش قیمت لجام گسیخته فرآورده‌های لبنی همچنان ادامه دارد. کره و خامه خیلی وقت است که از سفره صبحانه خانوار ایرانی حذف شده است. امروز نوبت شیر و پنیر رسیده و یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی عنوان کرد افراد زیادی دیگر مصرف شیر را کنار گذاشته‌اند.

«قیمت شیرخام روزانه گران می‌شود و محصولات لبنی به دلیل گران بودن مدام از مغازه‌ها به سمت کارخانه‌ها برگشت می‌خورد. گران شدن روزانه شیر آن را به کارخانه‌ها برمی‌گرداند و در نهایت تبدیل به شیرخشک شده و صادر می‌شود». این اعتراف علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی است.

کاهش عرضه شیر، قیمت را در بازار افزایش داده در حالی که قیمت مصوب آن در مرداد هر کیلو گرم ۲۳ هزار تومان تعیین شد.

ریشه گرانی لبنیات در این دو ماه به شیوع ویروس سویه جدید تب برفکی برمی‌گردد اما پیش از این هم تولیدکنندگان لبنی نرخ محصولات خود را هفتگی افزایش می‌دادند.

بازار تخم‌مرغ

قیمت تخم‌مرغ در مسابقه با نرخ فرآورده‌های لبنی در حال ربودن گوی رقابت از آنها است. افزایش قیمت در بازار گوشت سبب شده بود تا بسیاری آن را با تخم‌مرغ جایگزین کنند؛ اما افزایش هر شانه تخم‌مرغ کمتر از ۲ کیلو گرم به بیش از ۲۵۰ هزار تومان کم‌کم بازار تقاضا آن را بین خانوارها به حداقل می‌رساند.

اعلام قیمت هر کیلو گرم تخم‌مرغ در کانال رسمی این محصول از میانه مهر ماه تا روز گذشته ۵ آذر ۱۴۰۴ توافقی بوده است. در حال حاضر این نرخ در بازار هر شانه ۳۰ عددی که معمولاً کمتر از ۲ کیلو گرم است بین ۲۱۹ تا بیش از ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار گوشت قرمز

تیر ماه امسال ارز ۲۸.۵۰۰ تومان از واردات گوشت حذف شد؛ ضمن اینکه واردات نیز به شکل محدود در حال انجام است. این گوشت بیشتر از طریق میادین میوه و تره در حال توزیع بوده و هر کیلو گرم ران گوسفند منجمد ۸۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در این هفته نرخ گوشت گوسفند و گوساله افزایش یافت و ران گوساله از نرخ گوسفندی پیشی گرفت؛ در حالی که هر کیلو گرم ران گوشت گوسفند بین یک میلیون و ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان است این قیمت برای ران گوساله یک میلیون و ۵۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

بازار گوشت مرغ

نرخ گوشت مرغ در طول یک هفته چندین بار تغییر می‌کند و بین قیمت مصوب ۱۳۷.۵۰۰ تومان تا ۱۵۵ هزار تومان در نوسان است. ابتدای هفته شنبه اول آذر ماه هر کیلو گرم گوشت مرغ تازه ۱۴۸ هزار تومان بود و شب گذشته چهارشنبه ۵ آذر دوباره به نرخ مصوب برگشت.

هر زمان قیمت به نرخ مصوب برمی‌گردد تقاضا برای خرید افزایش یافته و مردم بیش از نیاز مصرفی خود خرید می‌کنند.

حبیب اسداله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در خصوص این نوسان قیمتی در بازار گوشت مرغ توضیح داد، مرغداری‌ها در تأمین نهاده‌های دامی شرایط سختی را می‌گذرانند و متأسفانه سویا دو برابر قیمت مصوب بازارگاه در حال تهیه شدن است. با وجود زیان، مرغداران محصولات خود را به قیمت مصوب ۱۳۷.۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند و اگر افزایش قیمتی در بازار وجود دارد مربوط به شبکه توزیع است.

شارژ کالابرگ الکترونیک

قرار بود تا پایان هفته جاری تکلیف شارژ مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی مشخص شود اما تا امروز موضوع در هاله‌ای از ابهام است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده برای شارژ کالابرگ ۳ دهک درآمدی اول تا سوم تأمین اعتبار شده و به زودی انجام می‌شود و شارژ کالابرگ خانوار دهک درآمدی چهارم تا هفتم نیز پس از تأمین اعتبار شارژ خواهد شد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه و راسته گوسفند ۸۶۰ ۸۶۰-۸۷۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۰۷۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۰۷۰.۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۱.۰۲۰.۰۰۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ گوشت ران گوساله ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۰۰.۰۰۰ ۹۹۰-۱.۰۵۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۶۹۰-۷۵۰ ۶۹۰-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۶۹۹-۹۲۰ ۷۹۰-۸۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۱.۱۹۰.۰۰۰ ۱.۱۲۰.۰۰۰ گوشت مرغ ۱۳۵.۷۰۰ ۱۳۵.۷۰۰ ران مرغ بدون کمر ۱۲۸ ۱۱۵ ران مرغ با کمر ۹۹ ۹۵ گوشت چرخ کرده مرغ ۲۵۰ ۲۵۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۲۱۹-۲۵۰ ۱۵۹-۲۳۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) - - قزل‌آلا ۳۵۸ ۳۴۸ میگو تازه ۶۹۰ ۶۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۴۵ ۱۴۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۵-۳۹ ۳۵-۳۹ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۶-۷۳ ۶۶-۷۳ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۴۷.۵۰۰ ۴۲.۵۰۰ شیر بطری پر چرب ۵۷.۵۰۰ ۵۲ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۳۴.۲۰۰ ۳۴.۲۰۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۷ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۳۲.۲۰۰ ۱۳۲.۲۰۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۱۱۷.۷۰۰ ۱۱۷.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۹.۹۰۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج طارم هاشمی ۳۷۰ ۳۳۰-۳۷۰ برنج طارم دم‌سیاه ۴۰۰ ۴۰۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۲۱۰-۲۳۵ ۲۱۰-۲۳۵ برنج هندی - ۱۰۰ لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۵۹۹.۹۷۰ - لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۴۹.۹۱۰ ۴۴۹.۹۱۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۹۹.۹۴۰ ۴۴۹.۹۱۰ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۲۰ ۲۱۹.۹۲۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۵۹.۸۳۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۶۲۹.۹۰۰ ۶۲۹.۹۰۰

جدول قیمت کالاهای اساسی سال گذشته در تقریباً مشابه زمان فعلی (۸ آذر ۱۴۰۳) از اینجا قابل مشاهده است.

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۵ درصد، گوشت گوساله با ۲۰ درصد، گوشت مرغ ۶ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۲ درصد، حبوبات ۳۲ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۰ درصد، قند ۱۱ درصد و شکر ۷ درصد در هفته منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.