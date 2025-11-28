  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

امتحان جامع دکتری دانشگاه آزاد لغو شد؛ جزئیات نحوه فعالیت

امتحان جامع دکتری دانشگاه آزاد لغو شد؛ جزئیات نحوه فعالیت

امتحان جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی استان‌هایی که فعالیت‌های آموزشی آن‌ها به‌صورت مجازی اعلام شده است، لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا درباره نحوه فعالیت‌های آموزشی و اداری، در روز شنبه ۸ آذر فعالیت‌های آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به‌جز واحدهای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس در تمامی مقاطع به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

فعالیت‌های اداری در سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (به‌جز واحدهای یادشده) نیز با حداقل حضور و به تشخیص مدیر مربوطه به‌صورت دورکاری انجام می‌شود.

نحوه فعالیت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سایر استان‌ها نیز بر اساس تصمیم استانداری هر استان تعیین خواهد شد.

همچنین امتحان جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی استان‌هایی که فعالیت‌های آموزشی آن‌ها به‌صورت مجازی اعلام شده است، لغو و تاریخ جدید برگزاری متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 6671048
ندا نظری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد لک IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      2 2
      پاسخ
      یه چاره ای برای مقاله دکتری کنید
      • سید محمد موسوی IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        0 0
        احسنت.به نظرم لازم است کارزاری در این زمینه ایجاد شود تا خیل عظیمی از افرادی که این مشکل را دارند آن را امضاء کنند و به جای دو مقاله علمی پژوهشی ،یک مقاله یا واحد درسی پیشنهاد گردد.
    • IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 2
      پاسخ
      اگر کل دانشگاه آزاد اسلامی دایمی تعطیل شود هیج اتفاقی برای کشور نمی افتد فقط تعدادی مدیر بازنشسته دولتی مجدد بیکار خواهند شد .
    • حمید غیور IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      4 2
      پاسخ
      وقتی ظرفیت دانشگاههای دولتی با توجه به کاهش متقاضیان کنکور کافی هست ، بهتر است حداقل نیمی از واحد های دانشگاه آزاد که فقط به محلی برای چاپ مدرک تحصیلی برای افراد تبدیل شده اند تعطیل شود و این مکان ها در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داده شوند.
    • صالحی IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم وزارت علوم همینطور مجوزهای لازم رو به دانشگاه آزاد برای لغو آزمون جامع میدن به دانشگاه پیام نور نیز بابت دانشجویان ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ که بلاتکلیف آزمون جامع هستن مجوز فراق تحصیلی هستن بدن
    • آیدین IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      هنوز که حذف آزمون جامع رو قطعی نکردن، خوب زودتر آزمون جامع رو حذف کنید تا از استرس رها بشیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها