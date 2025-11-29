به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در کارگروه برندینگ استان کرمان، با بیان اینکه برندینگ میتواند روایت واحدی از ظرفیتهای استان کرمان ایجاد کند اظهار داشت: ظرفیتهای تمدنی، طبیعی و جایگاه حوزه صنایع و معادن در استان کرمان پراکنده است که میتوان با برندینگ روایت واحدی برای آنها ایجاد کرد.
وی افزود: در دنیای امروز، رقابت شهرها و استانها در برندهاست.
استاندار کرمان از ظرفیتهای بسیار زیاد این استان گفت و با بیان اینکه مجموع چنین ظرفیتهایی در هیچ استانی وجود ندارد، ادامه داد: ما در استان کرمان، شروع تمدن بشری را داریم که باستانشناسان بینالمللی آن را تأیید کردهاند.
طالبی، گفت: بهترین و استثناییترین منطقه گردشگری را در شهرستان کرمان و محدوده گنبد جبلیه، گلزار شهدا، پردیسان قائم، قلعه دختر و اردشیر داریم که معرفی همه این جذابیتها در گرو برند سازی است.
وی با اشاره به برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» افزود: به واسطه این شعار از اکنون شاهد تکمیل و گسترش ظرفیت بومگردیها و ضریب اشغال هتلها هستیم.
