طالبی: برندینگ می‌تواند روایت واحدی از ظرفیت‌های استان کرمان ایجاد کند

کرمان- استاندار کرمان گفت: ظرفیت‌های تمدنی، طبیعی و جایگاه حوزه صنایع و معادن در استان کرمان پراکنده است که می‌توان با برندینگ روایت واحدی برای آنها ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در کارگروه برندینگ استان کرمان، با بیان اینکه برندینگ می‌تواند روایت واحدی از ظرفیت‌های استان کرمان ایجاد کند اظهار داشت: ظرفیت‌های تمدنی، طبیعی و جایگاه حوزه صنایع و معادن در استان کرمان پراکنده است که می‌توان با برندینگ روایت واحدی برای آنها ایجاد کرد.

وی افزود: در دنیای امروز، رقابت شهرها و استان‌ها در برندهاست.

استاندار کرمان از ظرفیت‌های بسیار زیاد این استان گفت و با بیان اینکه مجموع چنین ظرفیت‌هایی در هیچ استانی وجود ندارد، ادامه داد: ما در استان کرمان، شروع تمدن بشری را داریم که باستان‌شناسان بین‌المللی آن را تأیید کرده‌اند.

طالبی، گفت: بهترین و استثنایی‌ترین منطقه گردشگری را در شهرستان کرمان و محدوده گنبد جبلیه، گلزار شهدا، پردیسان قائم، قلعه دختر و اردشیر داریم که معرفی همه این جذابیت‌ها در گرو برند سازی است.

وی با اشاره به برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» افزود: به واسطه این شعار از اکنون شاهد تکمیل و گسترش ظرفیت بوم‌گردی‌ها و ضریب اشغال هتل‌ها هستیم.

