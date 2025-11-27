به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در نشست مشترک اتاق بازرگانی با انجمن توسعه و شورای راهبردی استان کرمان که با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور برگزار شد گفت: کرمان ظرفیت‌ها و زمینه‌های همدلی، همکاری و اتفاق‌نظر در اولویت‌های توسعه را دارد و این جمعِ همراه، همدل و در عین حال متکثر، نمونه‌ای از این ظرفیت است.

وی با بیان اینکه امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که بدون همگرایی میان نخبگان، مدیران ارشد و بخش خصوصی، دستیابی به تغییرات بزرگ ممکن نیست افزود: انجمن توسعه کرمان و شورای راهبردی باید دو بازوی مکمل در هدایت و اجرای پروژه‌های تحول‌آفرین استان باشند.

وی با اشاره به تشکیل شورای راهبردی مدیران ارشد گفت: این شورا ابتکار عملی ارزشمند است و مسائل کلان استان در این جلسه مطرح و همگرایی شکل می‌گیرد که برای توسعه کرمان بسیار مهم است.

طالبی، با اشاره به برنامه‌های توسعه استان ادامه داد: امروز در استان کرمان ریل مشترکی برای توسعه با عنوان «کرمان برفراز» تعریف شده که سند تحرک‌بخشی به توسعه استان است.

وی موضوع آب را یکی از اولویت‌های اصلی این سند برشمرد و گفت: پروژه‌های ناتمام خطوط انتقال آب، سدها و موضوع انتقال آب از دریا باید تعیین تکلیف شوند.

مقام عالی دولت در استان کرمان به بخش صنعت و معدن اشاره داشت و افزود: کارهای خوبی در این حوزه در حال انجام است، اما نقشه توسعه این بخش‌ها باید با همفکری نخبگان و مدیران ارشد استان تهیه شود.

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی؛ تغییر الگوی کشت و کشاورزی دانش‌بنیان از اولویت‌های سند «کرمان برفراز» در استان است، افزود: نسبت کرمان با گردشگری باید مشخص شود، زیرا سرمایه‌های ارزشمندی در استان وجود دارد و حکمرانی گردشگری استان کرمان باید مورد حمایت قرار گیرد تا خللی در تحقق اهداف به وجود نیاید.

استاندار کرمان، با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یکی دیگر از رویکردهای سند «کرمان برفراز» گفت: استعدادهای زیادی در کرمان وجود دارد و می‌توان در زیست‌بوم فناوری و نوآوری اقدامات اثرگذاری انجام داد، ضمن آنکه در نظام حکمرانی استان کرمان نیازمند مشارکت فعال نخبگان هستیم و ساز و کار این مشارکت باید فراهم شود.

وی همچنین درباره نقش انجمن توسعه بیان کرد: انجمن توسعه می‌تواند ناظر تخصصی فعالیت‌ها باشد و حتی در آموزش نیروها نقش ایفا کند.

طالبی، ادامه داد: طرح آموزش مدیران که پیشنهاد شد مورد استقبال قرار گرفت و تحلیل‌های ماهیانه از چالش‌های توسعه استان کرمان نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند انجام شود.

مقام عالی دولت در استان کرمان افزود: در برخی دوره‌ها انقطاع‌هایی در مسیر توسعه استان کرمان ایجاد شده که دلیل آن منتقل نشدن تجارب بوده است.

وی گفت: ارتباط قوی میان مدیران پیشین و فعلی می‌تواند مسیر امیدبخشی برای توسعه استان کرمان ایجاد کند.

طالبی، تأکید کرد: توسعه استان کرمان پروژه یک فرد یا یک دستگاه نیست، پروژه همه کرمان است و کارهای بزرگ تنها با ائتلاف توسعه‌ای میان دولت، نخبگان و بخش خصوصی محقق می‌شود.

وی در پایان گفت: اگر هم‌جهت حرکت کنیم، کرمان می‌تواند در چند سال آینده به استان پیشرو جنوب شرق کشور و الگوی حکمرانی توسعه در کشور تبدیل شود، زیرا زمینه‌های این مسیر وجود دارد و اراده مشترک می‌تواند آن را محقق کند.