طالبی: «کرمان برفراز» امروز به گفتمان توسعه کرمان تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در آئین اختتامیه همایش «توسعه پایدار افق روشن؛ کرمان برفراز» با اشاره به الزام اخیر رئیس‌جمهور برای تدوین نقشه راه توسعه استان‌ها گفت: خوشحال هستیم که یک سال پیش و قبل از این ابلاغ، در استان کرمان؛ تدوین نقشه راه توسعه استان را آغاز و سندی با عنوان «کرمان برفراز» تهیه شد.

وی افزود: هر آنچه امروز به عنوان اولویت‌های استان دنبال می‌شود، دقیقاً در چارچوب همین سند تدوین شده و یکی از ویژگی‌های مهم آن، مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و حضور نخبگان در فرآیند تدوین بوده است.

طالبی، با بیان اینکه سند «کرمان برفراز» امروز به چراغ راه توسعه آینده استان و مبنای مشترک حرکت همه ما تبدیل شده است افزود: «کرمان برفراز» فراتر از یک برنامه و حتی فراتر از یک چشم‌انداز انگیزه‌بخش، به یک گفتمان فراگیر در استان تبدیل شده و این اتفاق در مدت زمانی کوتاه، تجربه‌ای کم‌نظیر در حوزه برنامه‌ریزی به شمار می‌رود.

استاندار کرمان گفت: با شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» و برنامه‌ریزی برای آن، شاهد شکل‌گیری یک گفتمان عمومی در این حوزه هستیم؛ به‌گونه‌ای که هر فردی در استان احساس مسئولیت نسبت به تحقق این چشم‌اندازها دارد که موضوع جای امیدواری و خرسندی دارد.

وی با طرح این پرسش که چرا در کرمان از توسعه پایدار سخن می‌گوئیم؟ بیان کرد: کرمان بزرگ‌ترین استان کشور با ظرفیت‌های گسترده در حوزه معدن، کشاورزی، گردشگری، اقتصاد دانش‌بنیان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری است و در عین حال با چالش‌های ساختاری مانند بحران آب، نابرابری‌های فضایی و خام‌فروشی در بخش معدن مواجه است.

طالبی، توسعه پایدار را به معنای رشد اقتصادی همراه با حفظ منابع، عدالت اجتماعی و تاب‌آوری دانست و گفت: برای برنامه توسعه استان، با توجه به چالش‌ها و منابع موجود، گریزی جز حرکت در مسیر توسعه پایدار نداریم و باید به توسعه در کرمان نگاهی ماندگار و نه مقطعی داشته باشیم.

وی بیان کرد: در تدوین سند «کرمان برفراز» به دنبال نگارش یک سند اداری صرف نبودیم، بلکه هدف ایجاد یک گفتمان توسعه‌محور بود؛ سندی که برخلاف بسیاری از اسناد توسعه‌ای، در قفسه کتابخانه‌ها باقی نماند و مبنای عمل قرار گیرد.

وی با تشریح اولویت‌های این سند گفت: در بخش معدن، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه فعالیت‌های معدنی در جنوب استان در دستور کار قرار گرفته، در حوزه صنعت بر توسعه صنایع کوچک و متوسط تأکید شده، در کشاورزی موضوع اصلاح الگوی کشت و کشاورزی هوشمند را پیگیری و در گردشگری، سرمایه‌گذاری و اقتصاد دانش‌بنیان تمرکز بر اولویت‌ها دنبال می‌شود.

استاندار کرمان با تأکید بر مشارکت بازیگران واقعی توسعه تصریح کرد: این سند به‌گونه‌ای تدوین شده که همه، از بخش خصوصی و نخبگان گرفته تا دستگاه‌های اجرایی، خود را بازیگر توسعه استان بدانند.

وی عبور از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن و کشاورزی، توسعه صنایع مس و آهن، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری و اقتصاد دانش‌بنیان را از ارکان اقتصاد پایدار استان برشمرد و افزود: در همین راستا، اتفاقات خوبی در استان رخ داده و کرمان به مقصد نخست سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تبدیل شده است.

طالبی، پایداری منابع طبیعی و موضوع آب را یکی از خطوط قرمز توسعه استان دانست و گفت: اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری آب، استفاده از فناوری‌های نو و پیوند توسعه با ملاحظات زیست‌محیطی از اولویت‌های جدی استان در این سند است.

وی توسعه پایدار فضایی و اجتماعی را از دیگر محورهای مهم عنوان کرد و افزود: کاهش شکاف شمال و جنوب استان، توجه به مناطق کمتر برخوردار و توسعه متوازن شهری و روستایی، به‌ویژه با توجه به سهم بالای جمعیت روستایی در کرمان، اهمیت ویژه‌ای در این سند دارد.

استاندار کرمان از توافق اولیه با دانشگاه شهید باهنر برای برگزاری همایشی با رویکرد آینده‌پژوهی توسعه استان خبر داد و گفت: این همایش علمی با مشارکت دانشگاه‌ها سال آینده در کرمان برگزار خواهد شد.