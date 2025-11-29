فرمانده انتظامی فاروج: گراز وحشی سه نفر را در قوشخانه مصدوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرگرد حجتالله عطایی اظهار کرد: یک رأس گراز وحشی در محدوده روستای قوشخانه از توابع پاسگاه شیرغان به سه نفر از اهالی حمله کرد که طی این حادثه دو مرد و یک خانم مجروح شدند.
وی افزود: با اعلام موضوع به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، بلافاصله عوامل انتظامی و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام و مصدومان توسط آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی فاروج بیان کرد: گراز مهاجم با تلاش نیروهای محلی مهار شد و شرایط منطقه تحت کنترل قرار گرفت. وی از شهروندان خواست هنگام تردد در محدودههای روستایی و حاشیهکوهستان، مراقبتهای لازم را رعایت کنند.
