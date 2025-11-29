به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران، اعلام کرد: بورس تهران در سالهای اخیر با مطالعه در حوزه بلاکچین و رمزارزها، مدلهای مختلفی از صندوقهای رمزارزی را به سازمان بورس پیشنهاد داده و اکنون زمینه برای تدوین مقررات و راهاندازی ابزارهای جدید بیش از هر زمان مهیاتر شده است.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران گفت: از سال ۲۰۱۶ به بعد انواع مختلف این صندوقها در بورسهای پیشروی جهان ایجاد شده و نشان دادهاند که میتوانند هم در تأمین مالی و هم در حوزه سرمایهگذاری نقش مؤثری ایفا کنند.
کیانی با اشاره به مطالعات تخصصی انجامشده در بورس تهران توضیح داد: بورس تهران چندین سال است که بهطور جدی در حوزه بلاکچین، ابزارهای مبتنی بر رمزارز و صندوقهای سرمایهگذاری مرتبط مطالعه میکند. نتیجه این مطالعات، تدوین پیشنویس مقررات پیشنهادی، اساسنامه و امیدنامه صندوقهای رمزارزی است که به سازمان بورس ارائه شده است.
او تعامل با فعالان بازار رمزارز را یکی از محورهای مهم این مسیر دانست و گفت: تعاملات بورس تهران با بازیگران این حوزه از سالها قبل آغاز شده و امروز در قالب این همایش نمود پیدا کرده است. تلاش ما این است که با شناخت دقیق مختصات بازار رمزارز و نیازهای بازار سرمایه، مقرراتی تدوین کنیم که امکان راهاندازی ابزارهای مبتنی بر رمزارز در بازار سرمایه فراهم شود.
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران در پاسخ به این پرسش که چرا این اندازه به ورود رمزارزها به بازار سرمایه امیدوار است، گفت: اعتقاد داریم هم برای سرمایهگذاری و هم برای تأمین مالی باید از ظرفیت بازار رمزارز استفاده کرد. این بازاری نیست که بتوان چشم بر آن بست؛ همانطور که بورسهای بزرگ دنیا نیز چنین نکردهاند.
او درعینحال تأکید کرد: طبیعی است که نهاد قانونگذار نسبت به ریسکهای این بازار نگرانی داشته باشد، اما همین نگرانی باید ما را به سمت طراحی ابزارهای امن، مقررات دقیق و چارچوبهای کنترلی مناسب سوق دهد. اگر از این فرصت درست بهره ببریم، میتوانیم هم تأمین مالی و هم سرمایهگذاری را در سطحی جدید تجربه کنیم.
کیانی گفت: امیدواریم خروجی این همایش و تعاملات شکلگرفته، تدوین ابزارهای رمزارزی در زمان مناسب و ورود رسمی آنها به بازار سرمایه باشد؛ ابزاری که میتواند مسیر تازهای در تأمین مالی و سرمایهگذاری ایجاد کند.
