گزارش قیمت ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در بازار داخلی، هر بیت کوین با ۰.۵۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۲,۷۴۱,۹۶۸,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد. در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۹۳,۱۷۵.۱۸ دلار در حال معامله است. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی کاهش ۰.۲۱ درصدی و در بازارهای جهانی کاهش ۱۰.۶ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۲.۵۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۳,۸۵۹,۶۸۲,۲۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۳,۱۸۹.۸۲ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۳۹ درصد افزایش نسبت به روز قبل، با نرخ ۱,۲۱۰,۶۳۰ ریال داد و ستد می‌شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.

گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۰.۸۶ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۱,۱۰۱,۷۴۱,۳۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۹۱۰.۵۳ دلار مورد معامله قرار گرفت.