گزارش قیمت ارزهای دیجیتال امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در بازار داخلی، هر بیت کوین با ۰.۱۳ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۰.۹۵۹.۲۹۶.۰۰۰ ریال خرید و فروش شد. در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۹۱,۹۵۸.۰۵ دلار در حال معامله است. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش ۰.۵۸ درصدی و در بازارهای جهانی کاهش ۹.۳ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۱.۱۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۳,۸۰۷,۶۰۳,۵۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۳,۱۵۵.۹۳ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.

در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۰۴ درصد افزایش نسبت به روز قبل، با نرخ ۱,۲۰۷,۱۱۰ ریال داد و ستد می‌شود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.

گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۰.۲۶ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۱,۰۸۶,۵۰۹,۲۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۹۰۰.۲۷ دلار مورد معامله قرار گرفت.