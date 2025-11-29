به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان اردستان تا پایان آبان ماه سال جاری در ارزیابی‌های نظارتی بر طرح‌های مشاغل خانگی و فعالان اشتغال، موفق به کسب رتبه دوم در سطح استان اصفهان شد.

وی افزود: این موفقیت نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر مسئولین شهرستان و فعالان اقتصادی در راستای توسعه مشاغل خانگی و افزایش فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و کم‌تر برخوردار است.

سرپرست فرمانداری اردستان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، این ارزیابی‌ها در دو بخش نظارت پسینی و پیشینی بر طرح‌های اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی انجام شد.

حیدری تصریح کرد: معیارهای ارزیابی شامل میزان اشتغال‌زایی، پایداری کسب‌وکارها، کیفیت تولیدات و تأثیرگذاری بر معیشت خانوارها بود؛ شهرستان اردستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی توانسته است در تمامی این شاخص‌ها نتایج برجسته‌ای کسب کند.

وی بیان کرد: کسب رتبه دوم استان در زمینه مشاغل خانگی نتیجه تلاش و هم‌افزایی مجموعه‌ای از نهادها و افراد است که در راستای توسعه اشتغال پایدار در شهرستان تلاش کرده‌اند.

سرپرست فرمانداری اردستان ادامه داد: این موفقیت نشان‌دهنده عزم راسخ مسئولین شهرستان برای حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی است؛ ما با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و توسعه مشاغل خانگی، به دنبال افزایش تولیدات با کیفیت و اشتغال‌زایی بیشتر در سال‌های آینده خواهیم بود.

حیدری اضافه کرد: با توجه به پتانسیل‌های بالای شهرستان اردستان در زمینه‌های مختلف، در برنامه‌های آینده خود توسعه زیرساخت‌ها و حمایت‌های بیشتر از کسب‌وکارهای خانگی را در اولویت قرار خواهیم داد.

وی یادآور شد: هدف ما ایجاد شرایطی پایدار برای رشد و شکوفایی مشاغل خانگی است تا در کنار افزایش سطح اشتغال، به تقویت اقتصاد محلی و بهبود معیشت مردم کمک کنیم.