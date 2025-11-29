تعریف دقیق اوسمار از پرسپولیس؛ فاصله با یک برنده واقعی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته یازدهم لیگ برتر موفق شد با پیروزی ۲ بر یک برابر شمس آذر قزوین، سه امتیاز حساس این دیدار را کسب کند و با هدایت اوسمار ویهرا بهطور موقت صدرنشین جدول شود. با این حال بررسی آمار مسابقه نشان میدهد که کیفیت فنی سرخها همچنان با روزهای مطلوب فاصله دارد و شمس آذر برخلاف نتیجه، در برخی شاخصها عملکردی برتر داشت.
سه دانگ سه دانگ برای مالکیت!
در جریان مسابقه، پرسپولیس مالکیت توپ بیشتری در اختیار داشت و نزدیک به ۵۳ درصد از زمان بازی را توپ را کنترل کرد. در حالی که شمس آذر حدود ۴۷ درصد مالکیت داشت و نشان داد که در فاز انتقال و حمله عملکرد مؤثری ارائه میکند. پرسپولیس که همواره بازی مالکانه داشت در این بازی نتوانست تسلط کافی روی توپ و میدان داشته باشد تا شمس آذر با گردش توپ بتواند بارها موقعیت آفرینی کند.
دقت پرسپولیس حفظ شد
شاگردان ویهرا در مجموع ۴۷۲ پاس با دقتی حدود ۸۴ درصد ثبت کردند که برتری محسوسی نسبت به ۴۱۵ پاس شمس آذر با دقت ۷۸ درصدی بود، اما این برتری در پاسکاری به تسلط کامل بر بازی تبدیل نشد.
شوتهای کم اما دقیق پرسپولیس
شمس آذر ۱۱ شوت به سمت دروازه داشت و پرسپولیس تنها ۸ بار شوتزنی کرد، هرچند در تعداد شوتهای در چارچوب هر دو تیم به عدد ۶ رسیده بودند که نشان از دقت بهتر سرخپوشان در قزوین دارد.
خبری از جنگ نبود!
در بخش فیزیکی بازی، شمس آذر با ۱۵ خطا نشان داد رویکرد تهاجمی پرسپولیس را با خطاهای مکرر کنترل میکرد، در حالی که پرسپولیس تنها ۵ خطا انجام داد. هر دو تیم یک کارت زرد دریافت کردند و بازی بدون کارت قرمز به پایان رسید. در نبردهای تنبهتن اما پرسپولیس با موفقیت تقریباً ۶۰ درصدی عملکرد بهتری نسبت به شمس آذر با حدود ۴۰ درصد داشت و این بخش از معدود شاخصهایی بود که برتری واضح سرخها را نشان میداد.
در نهایت، مجموع این آمارها نشان میدهد پرسپولیس با وجود کسب برد و تثبیت صدرنشینی موقت، طبق همان جملهای که سرمربی اش در نشست خبری پس از بازی گفت با سطح ایده آل فاصله دارد و برای مسابقات پیشرو، بهویژه دربی پایتخت، نیازمند بهبود در خلق موقعیت و کنترل جریان مسابقه است.
