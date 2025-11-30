آخرین وضعیت اشتغال و بیمه دانشجویان خارجی

عباس قنبری باغستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اشتغال و بیمه دانشجویان خارجی گفت: در ارتباط با اشتغال دانشجویان خارجی ما دو سه جلسه با وزارت کار برگزار کرده‌ایم و به جاهای خیلی خوبی رسیده‌ایم، آئین نامه آن را نیز تدوین کرده‌ایم، انشاالله به زودی دانشجویان خارجی هم می‌توانند مثل دانشجویان ایرانی در وهله اول در داخل دانشگاه‌ها کار کنند، ولی اشتغال آنها در بیرون از دانشگاه‌ها مستلزم یک اقدامات حقوقی است که آن هم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در ارتباط با بیمه دانشجویان خارجی نیز با دو شرکت دانش بنیان قرارداد بسته‌ایم و در حال اجرایی سازی آن هستیم که بر اساس آن این دانشجویان می‌توانند بیمه و سیم کارت دائمی دریافت کنند و هم تبدیل ارز به صورت رسمی و بر اساس نرخ رسمی دولتی داشته باشند. لذا این چالش‌های بین دستگاه‌هایی خوشبختانه یکی یکی در حال برطرف شدن است و ما از این هم افزایی که ایجاد شده واقعاً راضی هستیم.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان ادامه داد: نظام مسائل مرتبط با دانشجویان خارجی بسیار زیاد است که عمدتاً هر کدامش یک نوع چالش برای دانشجویان خارجی محسوب می‌شود، منتهی ۷۰ الی ۸۰ درصد آن چالش‌ها اصلاً ربطی به آموزش عالی نداشته و به بیرون از آموزش عالی مرتبط است.

وی سیم کارت دانشجویان خارجی، مسئله حساب بانکی و بیمه را برخی از این چالشها ذکر کرد و گفت: ما با همان رویکرد هم افزایی که شروع کرده‌ایم با تک تک نهادها وارد مذاکره شده‌ایم و یکی یکی در حال حل آنها هستیم.





