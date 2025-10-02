ابوالفضل دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی رفاه کارت دانشجویان گفت: طرح رفاه کارت دانشجویان کاری بود که به صورت جدی شروع کردیم و انشالله مراحل نهایی خود را طی می کند.
وی در پاسخ به این سئوال که اجرای این طرح بعد از نهایی شدن به چه صورت خواهد بود آیا به صورت پایلوت در چند دانشگاه اجرا خواهد شد یا خیر گفت: در صورت نهایی شدن محدودیتی نخواهیم داشت به شرطی که دانشجویان متقاضی باشند در تمام دانشگاه های کشور اجرا می شود.
مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: جلسات کارشناسی زیادی دراین خصوص برگزار کرده ایم و آیین نامه و شیوهنامههای مربوطه آماده شده و دیگر مراحل نهایی خود را طی می کند.
وی درخصوص اینکه دانشجویان با صدور رفاه کارت چه خدماتی دریافت خواهند کرد، گفت: دریافت تخفیفهای ویژه در کتابفروشیها، مراکز فرهنگی، سینماها و مراکز ورزشی، کمک هزینه حمل و نقل با تخفیفهای قابل توجه در سیستم حمل و نقل عمومی، خدمات بهداشتی و درمانی شامل پوشش بیمهای و تخفیف در مراکز درمانی، تسهیلات مالی و بانکی مانند وامهای دانشجویی با شرایط تسهیل شده، همچنین دسترسی به غذای دانشجویی در سلفهای دانشگاهی و واگذاری خوابگاههای دانشجویی به عنوان اهداف برنامهریزی شده برای این طرح است.
براساس این گزارش، مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان پیش از این عنوان کرده بود: هدف ما کاهش دغدغههای دانشجویان و فراهمآوردن بستهای مناسب برای تمرکز آنان بر تحصیل و پژوهش و افتخارآفرینی برای ایران اسلامی است و در تلاش هستیم با همکاری نهادهای مرتبط، خدمات کارت را به صورت فراگیر و با کیفیت بالاتری در اختیار تمام دانشجویان کشور قرار دهیم.
همچنین عنوان شده بود هدف راه اندازی این کارت از ابتدای سال تحصیلی برای دانشجویان کشور است.
