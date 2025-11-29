ادعای «واشنگتن پست» درباره پرواز هواپیماهای آمریکا اطراف ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکائی واشنگتن پست امروز شنبه به نقل از منابع آگاه ادعا کرد: هواپیماهای نظامی ما به طور تقریباً دائمی در حریم هوایی بین‌المللی نزدیک ونزوئلا گشت می‌زنند.

بر اساس ادعای این رسانه، هواپیماهای نظامی آمریکا به دستور مقامات واشنگتن در حال گشت زنی و جمع آوری اطلاعات هستند.

راشا تودی از سوی دیگر به نقل از واشنگتن پست نوشت: اگر نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، تحت فشار فزاینده واشنگتن تصمیم به ترک کاراکاس بگیرد، ممکن است ترکیه را واقع‌بینانه‌ترین پناهگاه برای خود بیابد.

این در حالیست که رسانه آمریکائی نیویورک تایمز نیز پیشتر به نقل از منابع آگاه ادعا کرده بود: کاخ سفید در حال بررسی حملات احتمالی علیه اهدافی در ونزوئلا است. سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده اطلاعاتی در مورد مکان‌های تأسیسات مواد مخدر در ونزوئلا و کلمبیا ارائه داده‌اند!