رئیس جمهور کلمبیا: بستن حریم هوایی ونزوئلا غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: بستن حریم هوایی ونزوئلا غیرقانونی است و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) باید برای محکوم کردن آن تشکیل جلسه دهد.

رئیس جمهور کلمبیا در ادامه تصریح کرد: هیچ حکمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای اقدام نظامی علیه ونزوئلا وجود ندارد. همچنین هیچ مجوزی از سوی کنگره ایالات متحده برای مداخله مسلحانه علیه کاراکاس وجود ندارد.

این در حالیست که روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس جمهور آمریکا بهانه این اقدام خصمانه را چنین توصیف کرده بود: خطوط هوایی، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان باید حریم هوایی ونزوئلا را کاملاً بسته بدانند!

از سپتامبر تاکنون، نیروهای آمریکایی بیش از ۲۰ قایق را که ادعا می‌شود برای قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام استفاده می‌شد، هدف قرار داده‌اند که دست‌کم ۸۳ کشته بر جای گذاشته است.

آمریکا همچنین بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان به نام «یو اس اس جرالد فورد» را همراه با ناوها و جنگنده‌های خود در منطقه کارائیب مستقر کرده و رسماً آن را بخشی از عملیات ادعایی خود در مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، این اقدام را محکوم کرده و آن را تهدیدی در راستای سرنگونی دولت خود و تصاحب ذخایر نفتی کشورش دانسته است.