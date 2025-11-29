کاراکاس: اظهارات ترامپ درباره ونزوئلا خصمانه و خودسرانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است که اظهارات منتشر شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره حریم هوایی این کشور «خصمانه، یک‌جانبه و خودسرانه» است.

در این بیانیه تأکید شده است که سخنان ترامپ بیانگر «نگاه استعمارگرایانه» به منطقه آمریکای لاتین است.

دولت ونزوئلا همچنین خواستار احترام کامل به حریم هوایی این کشور شده و اعلام کرده است که هیچ‌گونه دستور یا تهدید خارجی را نخواهد پذیرفت.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال با توجیه این اقدام خصمانه، چنین ادعا کرد: خطوط هوایی، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان باید حریم هوایی ونزوئلا را کاملاً بسته بدانند!

سی ان ان: نزدیکان مادورو و کاخ سفید به دنبال دستیابی به توافق با آمریکا هستند

این درحالی است که شبکه سی‌ان‌ان به نقل از چند مقام آمریکایی ادعا کرد که نزدیکان مادورو راه‌های رسیدن به یک توافق احتمالی میان واشنگتن و کاراکاس را با کاخ سفید بررسی کرده‌اند.

از سپتامبر تاکنون، نیروهای آمریکایی بیش از ۲۰ قایق را که ادعا می‌شود برای قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام استفاده می‌شد، هدف قرار داده‌اند که دست‌کم ۸۳ کشته بر جای گذاشته است.

آمریکا همچنین بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان به نام «یو اس اس جرالد فورد» را همراه با ناوها و جنگنده‌های خود در منطقه کارائیب مستقر کرده و رسماً آن را بخشی از عملیات ادعایی خود در مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، این اقدام را محکوم کرده و آن را تهدیدی در راستای سرنگونی خود و تصاحب ذخایر نفتی کشور دانسته است.

ترامپ نیز سیگنال‌های متناقضی درباره احتمال حمله به خاک ونزوئلا داده است؛ او همزمان مجوز عملیات مخفی سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) در این کشور را صادر و بار دیگر تأکید کرده است که گزینه مداخله نظامی را منتفی نمی‌داند.