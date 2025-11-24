سرنگونی ۹۳ پهپاد اوکراینی به دست روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۹۳ پهپاد اوکراینی طی شب گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۹۳ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطقی از روسیه رهگیری و منهدم کرده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: ۴۵ پهپاد بر فراز بلگورود، ۹ پهپاد بر فراز کراسنودار، ۷ پهپاد بر فراز نچنی نووگورود، ۴ پهپاد بر فراز فورنیچ، ۲۰ پهپاد بر فراز دریای سیاه و هشت پهپاد بر فراز دریای آزوف سرنگون شده اند.

همزمان مقامات اوکراینی در خارکف اعلام کردند که بر اثر حملات گسترده روسیه به این استان چهار نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.