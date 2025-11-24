  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۵

سرنگونی ۹۳ پهپاد اوکراینی به دست روسها

سرنگونی ۹۳ پهپاد اوکراینی به دست روسها

منابع روسی از سرنگونی ۹۳ پهپاد اوکراینی به دست روسها بر فراز مناطقی از روسیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۹۳ پهپاد اوکراینی طی شب گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۹۳ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطقی از روسیه رهگیری و منهدم کرده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: ۴۵ پهپاد بر فراز بلگورود، ۹ پهپاد بر فراز کراسنودار، ۷ پهپاد بر فراز نچنی نووگورود، ۴ پهپاد بر فراز فورنیچ، ۲۰ پهپاد بر فراز دریای سیاه و هشت پهپاد بر فراز دریای آزوف سرنگون شده اند.

همزمان مقامات اوکراینی در خارکف اعلام کردند که بر اثر حملات گسترده روسیه به این استان چهار نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

کد خبر 6666480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها