حمله پهپادی به مسکو؛ فعالیت فرودگاه ونوکووا به حالت تعلیق درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سازمان هوانوردی روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فعالیت ها در فرودگاه ونوکووا مسکو به حالت تعلیق درآمد.

بر اساس اعلام سازمان دفاع هوایی روسیه، توقف فعالیت ها در فرودگاه ونوکووا واقع در مسکو به دلیل این موضوع بود.

شهردار مسکو نیز در این ارتباط خبر داد: یک پهپاد که به سمت پایتخت در حرکت بود، سرنگون شد.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه یک پهپاد دیگر را بر فراز مسکو سرنگون کرده است.

وی پیشتر در روز جاری، از انهدام ۲ پهپاد بر فراز پایتخت روسیه، خبر داده بود.