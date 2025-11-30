فرمانده صهیونیست بعد از هدف قرار دادن ۲ جوان فلسطینی ترفیع گرفت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از مقر نظامیانی که ۲ جوان فلسطینی را در جنین به شهادت رسانده بودند بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید دستور داد به فرمانده این نظامیان ترفیع داده شود!

بن گویر به فرمانده این نظامیان صهیونیست ابلاغ کرده بود که به خاطر هدف قرار دادن این ۲ جوان فلسطینی در جنین ترفیع خواهد گرفت.

هدف این وزیر صهیونیست تشویق کردن نظامیان اشغالگر به کشتار بی دلیل شهروندان فلسطینی برای گرفتن ترفیع است. وی به صهیونیست‌ها اطمینان داده بود که شلیک آنها به سوی فلسطینی‌ها هیچ بار حقوقی یا تعقیب قضائی خاصی در پی نخواهد داشت.