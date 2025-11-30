به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که محافل سیاسی در رژیم صهیونیستی به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم در قبال تحولات اخیر در جنوب سوریه و زخمی شدن شش نظامی صهیونیست در تبادل آتش در این منطقه سکوت اختیار کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در جریان یک تبادل آتش در منطقه بیت جن میان نیروهای سوری و نظامیان صهیونیست در ۱۱ کیلومتری مرزهای مشترک دست کم شش نظامی صهیونیست به شدت زخمی شدند. با وجود آنکه این واقعه ابعاد سیاسی و امنیتی برای رژیم صهیونیستی دارد اما نتانیاهو و وزیر جنگ این رژیم هیچ واکنشی به آن نشان نداده‌اند.

گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی بیانگر آن است که نتانیاهو و کاتز به این دلیل سکوت اختیار کرده‌اند تا خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را که برای امضای توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو تلاش می‌کند برانگیخته نکنند.

برآوردهای اسرائیلی حاکی از آن است که تل آویو از لحاظ اطلاعاتی در قبال تحولات به وجود آمده در جنوب سوریه غافلگیر شده و نگرانی‌هایی در خصوص احتمال درز اطلاعات در خصوص تحرکات نظامیان صهیونیست به وجود آمده است. محافل امنیتی در تل آویو نسبت به پیامدهای گسترش درگیری‌ها در سوریه و باز شدن یک جبهه دیگر نگران هستند.