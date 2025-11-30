  1. بین الملل
۹ آذر ۱۴۰۴، ۷:۲۸

چرا نتانیاهو و کاتز درباره درگیری در جنوب سوریه سکوت کرده‌اند؟

چرا نتانیاهو و کاتز درباره درگیری در جنوب سوریه سکوت کرده‌اند؟

رسانه‌های عبری زبان به سکوت تأمل برانگیز نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در قبال وقوع درگیری در جنوب سوریه اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که محافل سیاسی در رژیم صهیونیستی به ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم در قبال تحولات اخیر در جنوب سوریه و زخمی شدن شش نظامی صهیونیست در تبادل آتش در این منطقه سکوت اختیار کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در جریان یک تبادل آتش در منطقه بیت جن میان نیروهای سوری و نظامیان صهیونیست در ۱۱ کیلومتری مرزهای مشترک دست کم شش نظامی صهیونیست به شدت زخمی شدند. با وجود آنکه این واقعه ابعاد سیاسی و امنیتی برای رژیم صهیونیستی دارد اما نتانیاهو و وزیر جنگ این رژیم هیچ واکنشی به آن نشان نداده‌اند.

گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی بیانگر آن است که نتانیاهو و کاتز به این دلیل سکوت اختیار کرده‌اند تا خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را که برای امضای توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو تلاش می‌کند برانگیخته نکنند.

برآوردهای اسرائیلی حاکی از آن است که تل آویو از لحاظ اطلاعاتی در قبال تحولات به وجود آمده در جنوب سوریه غافلگیر شده و نگرانی‌هایی در خصوص احتمال درز اطلاعات در خصوص تحرکات نظامیان صهیونیست به وجود آمده است. محافل امنیتی در تل آویو نسبت به پیامدهای گسترش درگیری‌ها در سوریه و باز شدن یک جبهه دیگر نگران هستند.

