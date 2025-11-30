پیام تسلیت مسئولان چهارمحال و بختیاری در پی درگذشت مادر شهیدان ارجمند

به گزارش خبرگزاری مهر، بانو معصومه ارجمند لردگانی، مادر والامقام دو شهید سرافراز دوران دفاع مقدس سردار شهید «الیاس ارجمند لردگانی» و شهید «فرود ارجمند لردگانی» پس از سال‌ها صبر و فراق، دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

در پی درگذشت مادر شهیدان ارجمند لردگانی، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و استاندار پیام تسلیت مشترکی صادر کردند.

متن پیام مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی و جعفر مردانی به این شرح است:

بِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِیمِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، اسوه‌ای ماندگار از ایثار، ایمان و استقامت، مرحومه مغفوره حاجیه خانم معصومه ارجمند، مادر بزرگوار سردار شهید الیاس ارجمند از فرماندهان و دلاورمردان سرافراز دوران دفاع مقدس را تسلیت عرض می‌کنیم.

بی‌تردید مادران مؤمن و بردبار شهدا، که عزیزترین سرمایه هستی خویش را در راه اعتلای اسلام، انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش‌های الهی تقدیم نموده‌اند، جلوه‌های راستین صبر، فداکاری و اخلاص‌اند؛ بانوانی وارسته که در پرتو ایمان، ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت (ع) و با تأسی به سیره نورانی حضرت فاطمه زهرا (س)، فرزندانی شجاع، بصیر و انقلابی تربیت کرده و آنان را نثار عزت و سربلندی ایران اسلامی ساخته‌اند.

این‌جانبان با نهایت ادب و ارادت، بر ساحت ایمان، صبر و مقام شامخ آن بانوی مکرمه ادای احترام نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحومه علو درجات و رحمت و مغفرت واسعه الهی در سایه‌سار شفاعت حضرت فاطمه زهراسلام الله علیها در جوار فرزند شهیدش و برای خاندان معزز و بازماندگان محترم او، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کنیم.