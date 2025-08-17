خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ جنگ تحمیلی هشت ساله در حالی از سوی دشمن بعثی و هم‌پیمانان غربی و عربی تحمیل شد که انقلاب نوپای اسلامی از سوی دشمنان تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته بود و رزمندگان ما با دست‌های خالی به استقبال تانک‌های دشمن رفتند. در آن روزها شاید کسی باور نمی‌کرد فرزندان این مرز و بوم با تکیه بر نیروی ایمان و مجاهدت و تکیه بر توان داخلی به فناوری ساخت موشک و پهباد و تجهیزات نظامی برسند تا جایی که تهدیدات دشمن صهیونی و آمریکایی را مقتدرانه دفع کنند و جهانیان از شکوه پیشرفت جوانان ایرانی متحیر شوند.

در جریان جنگ ۱۲ روزه همه ما شاهد وحدت و انسجام ملی بی‌نظیر مردمی بودیم که با ایمان به خدا و در پرتو رهبری مقتدر توانستند نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کنند و آنها را سر جای خود بنشانند، ایمان و حماسه و غیرتی که جلوه‌های زیبای آن را در دوران دفاع مقدس هشت ساله نیز در ملت ایران و رزمندگان و ایثارگران و آزادگان سرافراز شاهد بودیم و باعث پیروزی ما شد.

۲۶ مردادماه سالروز ورود آزادگان قهرمان به میهن اسلامی که امسال بعد از جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم غاصب صهیونی و مصادف با ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت أباعبدالله الحسین (ع) و دهه پایانی صفر حال و هوای ویژه‌ای دارد، بهانه‌ای شد تا با این پرسش به سراغ یک آزاده دفاع مقدس برویم که حال و هوای دفاع مقدس ۱۲ روزه تا چه میزان برایتان تداعی‌کننده روزهای دفاع و حماسه ملت ایران در دوران دفاع مقدس هشت ساله بوده است.

سعید پناهنده شهرکی اهل شهر کیان استان چهارمحال و بختیاری یکی از هزاران آزاده دفاع مقدس است که در سال ۱۳۶۱ بعد از شرکت در دو سه عملیات موفقیت‌آمیز، در مرحله اول عملیات رمضان به اسارت رژیم بعث عراق در آمد و سه هزار روز از دوران نوجوانی و جوانی خود را در اردوگاه موصل یک عراق با انبوهی از خاطرات تلخ و شیرین سپری کرد. حفظ قرآن و انس و الفت این «معلم تجوید» اردوگاه موصل یک با کلام وحی در دوران اسارت باعث شد رنج‌ها و مصائب این دوران سخت برایش شیرین شود.

این حافظ قرآن کریم در حال حاضر دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در آموزش و پرورش است و در مقطع دکترای آموزش زبان انگلیسی تحصیل و پژوهش می‌کند.

سعید پناهنده در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی و با اشاره به سخن امام خمینی (ره) درباره شهید حسین فهمیده، اظهار کرد: ایشان در خصوص این نوجوان فرمودند: «رهبر ما آن طفل ۱۳ ساله‌ای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگ‌تر است با نارنجک، خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید».

آزاده هشت سال دفاع مقدس با ذکر اینکه ملت ایران از پیر تا جوان و نوجوان ملت رشادت و حماسه به رهبری امام (ره) بوده است، ادامه داد: این ملت مصداقی از فراز قرآنی «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» از آیه ۱۱۰ سوره آل عمران یعنی بهترین امت برای اصلاح جوامع انسانی هستند.

پناهنده بیان کرد: تجربه چندین سال زیست در چندین کشور و نیز آشنایی بالا با زبان و فرهنگ اروپایی و عربی برایم ثابت کرده است که ملت ایران بهترین امت و به تعبیر قرآن در آیه ۱۴۳ «وَکَذَٰلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا» امت وسط نه اهل افراط و نه تفریط هستند و اینها را حاصل رشد این ملت خدایی باید دانست.

ایرانیان، بهترین امت برای اصلاح جوامع انسانی

وی با تأکید بر اینکه امامین انقلاب اسلامی نیز بر سرمایه ملت همواره تأکید داشته و بالیده‌اند، افزود: این ملت غیور و رشید از همان نوجوان ۱۳ ساله تا پیران و سالخوردگانش در جریان دفاع مقدس هشت ساله حماسه آفریدند و امروز نیز در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد تداوم این حماسه‌آفرینی و غیرت و ایمان بودیم.

پناهنده با یادآوری اینکه رهبر انقلاب در دفاع مقدس ۱۲ روزه ایستادگی این ملت غیور را ستودند و بر آنها بالیدند، ادامه داد: همین ملت غیور است که به فضل الهی و بنا به نقل روایات، علم ظهور و اقامه حکومت امام زمان (عج) را برافراشته خواهد ساخت و آرزوی همه ماست که حکومت عدل الهی با اتکاء به نیروی این ملت هوشیار و بیدار برپا شود.

این حافظ کل قرآن کریم با مقایسه ملت در دفاع مقدس ۱۲ روزه و دفاع مقدس هشت ساله، تصریح کرد: در جنگ تحمیلی رژیم بعثی، دامنه جنگ با ایران اسلامی بیشتر معطوف بر جنگ سخت و نظامی بود که با ایمان و رشادت رزمندگان اسلام و صبوری و مقاومت آحاد مردم بی‌آنکه وجبی از خاکمان را بدهیم، بر دشمنان فائق آمدیم.

دشمن همیشه دشمن است و دشمنی می‌کند

پناهنده افزود: امروز اما جنگ دشمن صهیونی و اربابانش ابعاد وسیعی یافته و از جنگ فرهنگی و شناختی تا سیاسی، اقتصادی و جنگ نرم تا جنگ نظامی را شامل می‌شود که به موازات آن، ملت ایران نیز رشد یافته و بزرگ شده است و در بزنگاه‌های حساس به میدان آمده تا از کشور حراست کند.

وی با تأکید بر اینکه ما به فضل الهی در مقابله با دشمن بهترین و برترین بودیم، یادآور شد: ما در برابر تجاوزات رژیم غاصب و دشمنان رنگارنگی که امروز هجمه‌های وسیعی علیه کشورمان دارند، همچنان محکم و پابرجا هستیم و با اتکا به نیروی ایمان و دلگرمی به قرآن و اهل بیت (ع) استوارانه به پیش می‌رویم.

این آزاده سرافراز دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه مقاومت و شهادت‌طلبی با گوشت و خون این ملت عجین است، افزود: غیرت و رشادت و مقاومت مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه و حمایت آنها از جمهوری اسلامی با وجود همه مشکلات، تداوم همان روحیه ایثار و حماسه در دوران جنگ تحمیلی بود که در زمان مقابله با دشمن بیشتر و آشکارتر جلوه‌گر می‌شود.

این پیشکسوت دفاع مقدس اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس ما رزمندگان پیشاپیش مردم بودیم و برای امنیت و آرامش ایران اسلامی به استقبال مرگ در خطوط مقدم می‌رفتیم و جانمان را فدا می‌کردیم اما معتقدم در دفاع مقدس ۱۲ روزه این مردم بودند که بر همه رزمندگان و نظامیان پیشی گرفتند و در پیشانی خطوط در برابر دشمن ایستادند و حماسه آفریدند.

سابقه درخشان مردم ایران در مقاومت برابر ظالمان

پناهنده گفت: این حماسه و مقاومت ملت ما نه فقط در دفاع از ایران اسلامی بلکه در مقابله با دشمنان برای ریشه‌کنی ظلم است و این مردم به وعده الهی ایمان دارند که فرمود: «إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا» (حج/۳۸) مسلماً خدا از مؤمنان دفاع می‌کند.

پناهنده ادامه داد: در دوران جنگ تحمیلی با عراق، نوجوانان و جوانان و حتی پیرمردها از جای‌جای ایران اسلامی داوطلب می‌شدند و بدون سابقه کار نظامی در شرایطی دشوار، راهی جبهه‌ها می‌شدند تا در برابر دشمن بایستند و از کشور دفاع کنند. همین روحیه را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز شاهد بودیم و ثابت شد که ملت ایران در زمینه دفاع از خاک کشور و حفظ تمامیت ارضی با کسی شوخی ندارد.

وی با اشاره به اینکه دفاع از دین و مذهب و کشور حاصل رشدیافتگی ملت ایران است، بیان کرد: این روحیه شهادت‌طلبی و غیرت و شهامت همواره مورد تحسین مردم دیگر کشورهای جهان بوده است و در جنگ ۱۲ روزه نیز به فضل الهی قدرت و اقتدار و صلابت ایران اسلامی جهانیان را متحیر کرد.

پناهنده در ادامه با استناد به روایتی از معصوم (ع) در تمجید از برتری و برجستگی ایرانیان، افزود: بنا به روایتی از امام محمد باقر (ع)، علی بن الحسین (ع) را «ابن الخیرتین» یعنی فرزند دو سلسله برگزیده می‌گویند زیرا پدر گرامی ایشان امام حسین (ع) از برگزیدگان عرب یعنی قوم هاشم و مادر بزرگوارشان شهربانو از برگزیدگان غیرعرب یعنی از ایران است.

این نویسنده و پژوهشگر تأکید کرد: ملت ایران همواره برای این انقلاب سنگ تمام گذاشتند و در برهه‌های مختلف حق اسلام و ایمان و حق ائمه (ع) را به تمامی ادا کردند.

پناهنده در پایان گفت: امیدواریم همه ما در جرگه این ملت باشیم و همچنان به فضل الهی به مقاومت و پایداری ادامه دهیم، درجاتمان را نزد خداوند متعال بالا ببریم و ایمانمان روز به روز ریشه‌دارتر و عمیق‌تر شود.