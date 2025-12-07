مادر شهید رضا ابارشی به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهید رضا ابارشی از مادران صبور و مقاوم دوران دفاع مقدس، صبح یکشنبه، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر مرحومه والده شهید والامقام رضا ابارشی با حضور باشکوه مردم مؤمن، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان، در شهر سرآسیاب از توابع شهرستان ملارد تشییع شد.

این بانوی فداکار که سال‌ها با صبر و استقامت یاد و نام فرزند شهیدش را زنده نگه داشته بود، پس از عمری ایثار، در قطعه صالحین گلزار شهدای ملارد و در جوار فرزند دلاورش آرام گرفت.

مراسم تشییع با قرائت زیارت عاشورا، ذکر صلوات و حضور گسترده مردم همراه بود و حاضران با ادای احترام، بر جایگاه والای مادران شهدا تأکید کردند.

یاد و نام شهدای والامقام و مادران صبور این سرزمین که با تربیت فرزندانی مؤمن، عزت و سربلندی را برای ایران اسلامی رقم زدند، گرامی باد.