پیام تسلیت فرمانده سپاه کربلا به مناسبت درگذشت مادر شهیدان شالیکار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم محمدرضا موحد در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام حسین شالیکار و شهید مدافع حرم محمد شالیکار را تسلیت گفت و آورده است:
با قلبی آکنده از حزن و اندوه، عروج ملکوتی مادر صبور و مؤمن شهیدان والامقام، شهید حسین شالیکار و شهید مدافع حرم محمد شالیکار را به خانواده معظم و مکرم شالیکار، بستگان معزز، همرزمان شهدا و عموم مردم مؤمن و قدرشناس استان مازندران تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
بیتردید، مقام شامخ مادران شهدا، مقامی الهی و برخاسته از صبر، ایمان و اخلاص است؛ زنانی که با دلی سرشار از توکل، عزیزترین سرمایههای خویش را در راه خدا، قرآن و عزت اسلام و میهن اسلامی تقدیم کردند و با تأسی به صبر حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها، پرچم ایثار و استقامت را برافراشته نگاه داشتند. این مادران، نهتنها پرورشدهندگان مجاهدان فیسبیلاللهاند، بلکه خود مجاهدانی صابر و اسوههایی ماندگار برای جامعه اسلامی به شمار میآیند.
مرحومه حاجیه خانم احسانپور، سالیان متمادی با قلبی آرام و ایمانی راسخ، یاد و راه دو فرزند شهید خویش را زنده نگاه داشت و سرانجام پس از عمری مجاهدت خاموش، به وعده الهی لبیک گفت و به دیدار فرزندان شهیدش شتافت؛ و چه نیکو فرجامی بالاتر از همنشینی با شهیدان و صالحان.
فرمانده سپاه کربلا مازندران در پایان این پیام، از درگاه حضرت حق سبحانهوتعالی برای آن بانوی مکرمه علوّ درجات و حشر با حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها و فرزندان شهیدش و برای بازماندگان محترم صبر جمیل، اجر جزیل و سکینه الهی مسئلت کرد.
نظر شما