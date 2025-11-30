خانمحمدیان:کاشت ۳۵ هزار نهال در بیابان های مهران آغاز شد

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند فزاینده بیابانزایی در استان گفت: اگر مدیریت و کنترل مناسبی در این حوزه صورت نگیرد، بخش قابلتوجهی از اراضی ایلام در آینده به بیابان تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه جنگلها و مراتع این استان پیش از حضور انسان وجود داشتهاند و بیابانها در اثر فعالیتهای انسانی شکل گرفتهاند، افزود: برای مقابله با این روند، بسیج سازندگی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با همکاری منابع طبیعی، طرحی برای کاشت ۳۵ هزار اصله نهال در سطح ۳۵۰ هکتار از اراضی دشت مهران آغاز کرده است.
خانمحمدیان تصریح کرد: نهالها در ابعاد سه در دو متر و با فاصله یک متر کاشته میشوند که علاوه بر ایجاد پوشش گیاهی، موجب ذخیرهسازی آب در سفرههای زیرزمینی و تقویت منابع آبی منطقه خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام همچنین به اجرای پروژههای آبخیزداری اشاره کرد و گفت: این طرحها با هدف نگهداشت آب در مناطق بالادست و جلوگیری از سرازیر شدن روانآبها به روستاهای پاییندست اجرا میشوند تا ضمن کاهش خسارات ناشی از بارندگیهای شدید، زمینه بهرهبرداری پایدار از منابع آب فراهم شود.
وی با بیان اینکه استان ایلام دارای ۴۲۵ هزار هکتار اراضی بیابانی است، افزود: این اراضی ظرفیت تبدیل شدن به مراتع و جنگلهای جدید را دارند و گونههای انتخابشده برای نهالکاری باید سازگار با اقلیم استان، کمنیاز به آب و سریعالرشد باشند. در این طرح، گونههایی همچون کنار، کهور و اوکالیپتوس برای کاشت در نظر گرفته شده است.
خانمحمدیان در پایان تأکید کرد: هر نهال یک چرخه زیستی تازه ایجاد میکند که با ریشهدوانی خاک را تثبیت کرده، بادهای مخرب را مهار میکند و حیات را به منطقه بازمیگرداند؛ از این رو استمرار این اقدامات میتواند نقش مهمی در حفظ آب و خاک و مقابله با بیابانزایی در استان ایلام ایفا کند.
