احمدی: ۳۵۰ میلیون اصله نهال در کشور غرس شده است

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این طرح با همکاری گسترده مردم، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی در حال اجراست و تا دستیابی به هدف نهایی تداوم خواهد داشت.

مجری طرح یک میلیارد درخت کشور بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده طی دو سال آینده، حدود ۱۳۰ میلیون نهال مثمر نیز به این آمار افزوده خواهد شد.

احمدی به اجرای این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: خوشبختانه از زمان اجرای طرح بلافاصله راه اندازی ۲۰۴ نهالستان در ۳۳ استان کشور در دستور کار قرار گرفت که با ساخت، تجهیز و تکمیل این نهالستان‌ها موضوع تأمین نهال این طرح به طور کامل در کشور حل شده است.

مجری طرح یک میلیارد درخت به تولید سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون نهال از گونه‌های جنگلی، فضای سبز، بیابان‌زدایی و زراعت چوب در نهالستان‌های کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز سالانه حدود ۶۵ میلیون نهال مثمر و غیرمثمر تولید و با همکاری مردم در نقاط مختلف کشور کاشت می‌کند.

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: علاوه بر آمار رسمی، حجم تولید نهال توسط بخش خصوصی و مردمی بسیار فراتر از اعداد اعلام‌شده است و پیش‌بینی می‌شود مجموع نتایج این طرح از اهداف تعیین‌شده فراتر رود.

احمدی به نقش مؤثر نهادهای مردمی و بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: بسیج سازندگی، هلال احمر، وزارت نفت، صمت، آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌ها در کنار مردم، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی، اقدامات بزرگی را در زمینه نهال‌کاری و توسعه فضای سبز انجام داده‌اند که قابل تقدیر است.

مجری طرح با تأکید بر تداوم نهضت ملی کاشت درخت در کشور، گفت: این طرح، اجرایی و قابل تحقق است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اهتمام جدی پیگیر اجرای کامل آن است بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۳۰ درصد از کل طرح توسط این سازمان اجرا می‌شود و ۷۰ درصد با همکاری سایر دستگاه‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و عموم مردم به انجام خواهد رسید.

احمدی افزود: در بخش مربوط به منابع طبیعی، تمامی اهداف پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل تحقق یافته و در سایر بخش‌ها نیز پیشرفت چشمگیری حاصل و استمرار نهضت ملی درختکاری، بنا به تأکید مقام معظم رهبری، پس از پایان دوره چهارساله طرح نیز ادامه خواهد داشت.

مجری طرح یک میلیارد درخت گفت: بر اساس برسی‌های میدانی استان ایلام یکی از استان‌های پیشرو در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور است.