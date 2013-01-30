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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۳۶

جواهری در گفتگو با مهر:

مسابقات شطرنج سریع استانی جام فجر درشیراز برگزار می شود

مسابقات شطرنج سریع استانی جام فجر درشیراز برگزار می شود

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شطرنج استان فارس گفت: به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسابقات شطرنج سریع استانی جام فجر از 12 بهمن ماه در شیراز آغاز می شود.

سیاوش جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات شطرنج سریع  استانی جام فجر از تاریخ 12 بهمن ماه  آغاز می شود که رقابت ها در هفت دور در محل پایگاه قهرمانی و استعدادیابی اندیشه برگزار می شود.

وی ادامه داد: مسابقات شطرنج سریع استانی جام فجر بیش از شش میلیون و 500هزار ریال جایزه نقدی دارد و به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به نفر بیست و دوم هم جایزه تعلق می گیرد.

رئیس هیئت شطرنج استان فارس تاکید کرد: کلیه علاقمندان به شرکت دراین مسابقه بامراجعه به وب سایت هیئت به آدرس www.farschess.ir می توانند اطلاعات کامل از آئین نامه مسابقات شطرنج سریع استانی جام فجررا کسب کنند.

جواهری یادآور شد: علاقه مندان به شرکت درمسابقات شطرنج سریع استانی جام فجرجهت ثبت نام می توانند با شماره تماس 6364292 تماس بگیرندو یا به پایگاه قهرمانی و استعدادیابی اندیشه مراجعه کنند.

کد مطلب 1803195

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