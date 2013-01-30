مسابقات شطرنج سریع استانی جام فجر درشیراز برگزار می شود

سیاوش جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات شطرنج سریع استانی جام فجر از تاریخ 12 بهمن ماه آغاز می شود که رقابت ها در هفت دور در محل پایگاه قهرمانی و استعدادیابی اندیشه برگزار می شود.

وی ادامه داد: مسابقات شطرنج سریع استانی جام فجر بیش از شش میلیون و 500هزار ریال جایزه نقدی دارد و به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به نفر بیست و دوم هم جایزه تعلق می گیرد.

رئیس هیئت شطرنج استان فارس تاکید کرد: کلیه علاقمندان به شرکت دراین مسابقه بامراجعه به وب سایت هیئت به آدرس www.farschess.ir می توانند اطلاعات کامل از آئین نامه مسابقات شطرنج سریع استانی جام فجررا کسب کنند.

جواهری یادآور شد: علاقه مندان به شرکت درمسابقات شطرنج سریع استانی جام فجرجهت ثبت نام می توانند با شماره تماس 6364292 تماس بگیرندو یا به پایگاه قهرمانی و استعدادیابی اندیشه مراجعه کنند.