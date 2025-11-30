قالیباف: امر جناحی را هرگز و با هیچ بهانه و عذری بر امر ملی مقدم نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: در ابتدا وظیفه می‌دانم از بیانات رهبر حکیم انقلاب تشکر کنم که در جنگ شناختی همه جانبه دشمن، تصویری دقیق از صحنه پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه را ارائه کردند و برای اصلاح روایت جعلی ایران ضعیف شده توسط رسانه‌های غربی، پیام اقتدار صادر کردند تا هیچکس از دوست تا دشمن، دچار خطای محاسباتی نشود.

وی ادامه داد: همچنین خود و تمام نمایندگان را به رعایت این نصایح مشفقانه ولی امر مسلمین توصیه می‌کنم؛ همه در کنار هم قرار گیریم، دست در دست هم دهیم و اقتدار ایران عزیز را در گرو اتحاد بدانیم. امر جناحی را هرگز و با هیچ بهانه و عذری بر امر ملی مقدم نکنیم و به معنای واقعی کلمه بین خود خدای خود به عنوان یک وظیفه ملی، موفقیت دولت را موفقیت خود بدانیم و از رئیس جمهور حقیقتاً دلسوز و پر تلاش و مجموعه دولت حمایت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: متأسفانه بحث آلودگی هوا بار دیگر اوج گرفته است؛ این اتفاقی است که هر ساله با ابعادی گسترده‌تر از سال‌های گذشته روی می‌دهد. واقعیت این است که مشکل آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت حل نمی‌شود.

وی افزود: در این زمینه لازم است کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با کمک معاونت نظارت، گزارشی از میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک را به مجلس ارائه کند و در آن قصور و تقصیرهای دستگاه‌های مجری و اصلاحات احتمالی مورد نیاز قانون را مشخص کند.

قالیباف در ادامه، بیان کرد: همچنین اقدام دولت استرالیا در برچسب زنی علیه نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم می‌کنیم. سپاه پاسداران نهادی برآمده از دل مردم ایران است که نقش بارزی در مبارزه با تروریسم در غرب آسیا داشته است و ادعاهای واهی علیه این نیروی قدرتمند ایرانی و اسلامی، نفوذ آن را به چالش نمی‌کشد.

وی تاکید کرد: استرالیا اگر سعی می‌کند با این اقدام خطرناک به رژیم صهیونیستی باج دهد و اذهان عمومی را از جنایت نسل کشی در غزه منحرف کند، بداند که ننگ تلاش به نفع صهیونیست‌ها در افکار عمومی ملت‌های منطقه و مسلمان جهان ماندگار خواهد بود.

مجلس دوازدهم با همه ظرفیت در کنار دولت است تا اهداف برنامه هفتم محقق شود

قالیباف اظهار کرد: در پایان فرا رسیدن سالروز شهادت نماینده شجاع و مجاهد صادق شهید آیت الله سیدحسن مدرس و روز مجلس را گرامی می‌دارم. گزارش اقدامات مجلس دوازدهم فرصتی مبسوط می‌طلبد و صرفاً در این مجال برای استحضار ملت شریف ایران عرض می‌کنم که مجلس دوازدهم رویکرد اولویت‌دار خود در عرصه داخلی را حل مسائل مردم به خصوص در حوزه اقتصاد قرار داده است و برای این امر وظیفه خود را کمک به دولت در اجرایی کردن برنامه‌ی هفتم پیشرفت می‌داند.

وی ادامه داد: برنامه هفتم با رویکرد مسئله‌محوری تصویب شده است و برای حل مشکلات کشور احکام روشنی دارد که اجرای اولویت‌بندی شده آنها می‌تواند در کوتاه مدت و میان مدت آثار ملموسی بر زندگی جاری مردم بگذارد و در کنار آن مشکلات زیرساختی کشور به خصوص در عرصه اقتصاد را روی ریل اصلاح بیاندازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در این برنامه پیشران‌هایی در نظر گرفته شده است که در صورت اجرا، ایران را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داده و افق ایران آینده را روشن و امیدبخش ترسیم می‌کند.

وی متذکر شد: مجلس دوازدهم با همه ظرفیت و توان ضمن مشورت و نظارت دلسوزانه، در کنار دولت است تا اهداف این برنامه محقق شود و مردم آثار اجرای آن را در کوتاه مدت و بلند مدت ببینند. البته مجلس دوازدهم در کنار این رویکرد کلی، به وظیفه خود در دیگر عرصه‌ها نیز عمل کرده است که مهم‌ترین آن حضور فعال، شجاعانه و مدبرانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است که در زیر آتش جنگ قوانین مهم و اثرگذار در عرصه سیاست خارجی مانند قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تصویب کرد و برای مسئولان اجرایی کشور تولید قدرت کرد.

رئیس مجلس گفت: میثاق مشترک امروز دولت و مجلس با مردم، برنامه هفتم پیشرفت است و امید داریم با برادری امروزی که میان مجلس و دولت است و با همراهی صادقانه‌ای که ریاست جمهور داشته‌اند، تراز جدیدی در تحقق احکام برنامه رقم بخورد.