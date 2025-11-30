  1. بین الملل
منابع صهیونیست: قدرت تسلیحاتی ایران، اسرائیل را نگران کرده است

منابع صهیونیست از گسترش نگرانی در اراضی اشغالی نسبت به قدرت تسلیحاتی و نظامی ایران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع امنیتی در این رژیم اعتراف کردند که قدرت تسلیحاتی و نظامی ایران باعث نگرانی سرویس‌های امنیتی تل آویو شده است.

بر اساس این گزارش، منابع صهیونیست تاکید کردند که سرعت تقویت قوای نظامی ایران برای رژیم صهیونیستی نگران کننده است.

پیشتر نیز روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که ایران با سرعت بالایی در حال تقویت توان موشکی خود است.

لازم به ذکر است که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در موج حملات موشکی تلافی‌جویانه ایران علیه اراضی اشغالی مناطق مهم و حساس از جمله مراکز سری جاسوسی و آزمایشگاه‌های بیولوژیکی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفتند.

