به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتالله مهدیخانی اظهار داشت: اقدام بهموقع نیروهای امدادی در دقایق طلایی پس از وقوع سانحه، حیاتیترین عامل در نجات جان مصدومان است. استقرار پایگاههای امدادی ثابت میتواند سرعت خدمترسانی و دقت عملیات امداد را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
وی با بیان اینکه محور قزوین–بوئینزهرا تاکنون فاقد پایگاه ثابت امدادی بوده است، افزود: بر اساس مصوبه شورای ترافیک استان، مقرر شد با تأمین زمین موردنیاز از سوی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، پایگاه جدید در یکی از نقاط مناسب این محور احداث شود تا نیروهای اورژانس و هلالاحمر حضور دائم و آمادهباش داشته باشند.
مهدیخانی ادامه داد: تصمیم گرفته شد این پایگاه در بخشی از زمین پایانه باربری قزوین مستقر شود تا امکان امدادرسانی سریعتر به مصدومان حوادث رانندگی در مسیر پرخطر قزوین–بوئینزهرا فراهم گردد.
سرپرست ادارهکل مدیریت بحران استانداری قزوین هدف از اجرای این طرح را کاهش زمان واکنش در بحرانهای جادهای، ارتقا ایمنی مسیر و افزایش ضریب نجات مصدومان عنوان کرد و افزود: با راهاندازی پایگاه جدید، بخشی از دغدغهها در حوزه امداد جادهای استان برطرف خواهد شد.
