افزایش ۳۱ درصدی مأموریت های اورژانس تهران در موج جدید آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه در قوانین کشور تکلیفی برای استقرار اورژانس در شرایط آلودگی هوا پیشبینی نشده است، گفت: طبق قانون، وزارت بهداشت مسئول پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم است و نماینده آن در حوزه پیشبیمارستانی، اورژانس ۱۱۵ است. همکاران ما تا امروز تمام تلاششان را انجام دادهاند تا پاسخگوی تماسها باشند.
وی آمار تماسها را در آبانماه، همزمان با آغاز موج آلودگی هوا، چنین بیان کرد: در آبان ۲۲۷ هزار تماس با اورژانس ثبت شد که ۹۳ هزار مأموریت برای آنها انجام شد؛ ۲۲ درصد این مأموریتها در استان تهران مربوط به آلودگی بود.
توکلی افزود: در ۸ روز اخیر ۵۷ هزار تماس بیشتر دریافت کردهایم و ۲۸ هزار مأموریت انجام شده که ۳۱ درصد آن مرتبط با آلودگی بوده است.
کمبودهای ساختاری اورژانس تهران
رئیس اورژانس استان تهران با تأکید بر وجود چالشهای جدی گفت: تهران ۴۰۰ پایگاه اورژانس و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس عقبماندگی دارد. این در حالی است که نسبت به برخی شهرهای مشابه دنیا، جلوتر هستیم؛ مثلاً شهری با ۱۴ میلیون جمعیت که فقط ۲۰۰ آمبولانس دارد. اما شرایط جغرافیایی، ترافیک و محدودیتهای دسترسی تهران باعث میشود این امکانات جوابگوی نیاز شهروندان نباشد.
توکلی ادامه داد: ما ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، ۲۴۰ موتورلانس، دو فروند بالگرد و سه فروند بالثابت در اختیار داریم، اما با توجه به حجم مأموریتها، خارج کردن حتی یک دستگاه از چرخه خدمت آسیبزاست.
ضرورت اجرای کامل قانون هوای پاک
رئیس اورژانس استان تهران با انتقاد از اجرای ناقص الزامات قانون هوای پاک گفت: وقتی آلودگی به اوج میرسد تازه برخی دستگاهها انتظار دارند اورژانس در میادین مستقر شود؛ در حالی که چنین تکلیفی در قانون برای ما وجود ندارد.
وی افزود: در گذشته ۱۴ اتوبوسآمبولانس در میادین اصلی مستقر میشد که بیشتر جنبه نمادین داشت. امروز وارد فاز عملیاتی شدهایم و همه نیروهای ما در میدان فعالاند. اگر بخواهیم حتی یک آمبولانس را از چرخه خارج کنیم، آسیبش جبرانناپذیر است.
توکلی در پایان اعلام کرد: متأسفانه در این ۸ روز ۳۵۷ فوتی داشتهایم که آلودگی هوا میتواند در آن نقش داشته باشد و از مسئولان میخواهیم چالشهای اورژانس را که مستقیم با جان مردم سر و کار دارد، جدی بگیرند.
