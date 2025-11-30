تاجری مقدم:اماکن عمومی خلیل آباد برای تردد معلولان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نجمه تاجری مقدم صبح یکشنبه به مناسبت هفته جهانی معلولان در نشست خبری با اصحاب رسانه در شهرستان خلیل آباد اظهار کرد: مناسب‌سازی یک اصل قانونی است و باید در همه ادارات جدی گرفته شود، چرا که حتی سالمندان نیز در مراجعه به برخی مکان‌ها با مشکل مواجه هستند.

رئیس اداره بهزیستی خلیل‌آباد با بیان اینکه در خلیل‌آباد ۶۹۷ نفر معلول شدید، ۶۲۳ نفر معلول متوسط و ۴۷۱ نفر معلول خفیف زندگی می‌کنند و از این تعداد ۶۴۱ نفر زن و ۱۱۴۹ نفر مرد هستند، افزود: امسال ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال به معلولان پرداخت می‌شود و ۵۲ نفر نیز بیش از ۳ میلیارد و ۵۳۹ میلیون تومان کمک‌هزینه مسکن دریافت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: توانمندسازی افراد دارای معلولیت تنها با حمایت مالی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند تغییر نگرش عمومی و ایجاد فرصت‌های برابر است.

تاجری مقدم افزود: معلولان سرمایه‌های انسانی جامعه هستند و حضور آنان در عرصه‌های مختلف می‌تواند الگویی برای اراده و تلاش باشد. لذا هفته جهانی معلولین فرصتی است تا همه نهادها مسئولیت اجتماعی خود را در قبال این قشر ایفا کنند.

رئیس اداره بهزیستی خلیل‌آباد گفت: با وجود تأکید بر مناسب‌سازی ادارات و معابر، واقعیت این است که بسیاری از مکان‌های عمومی هنوز برای تردد معلولان و حتی سالمندان آماده نیستند و حرکت نمادین امام جمعه شهرستان با ویلچر نشان داد که مشکل دسترسی همچنان جدی است و اجرای کامل قانون مناسب‌سازی باید به مطالبه عمومی تبدیل شود.