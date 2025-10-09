قربانی: احداث ۵۶ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی کاشمر در انتظار اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور با حضور مسئولین در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: مهرماه سه مناسبت مهم در حوزه بهزیستی دارد؛ هشتم مهر روز جهانی ناشنوایان، نهم مهر روز جهانی سالمندان و بیست‌ و چهارم مهر روز ملی پارالمپیک که این ایام را گرامی می‌داریم.

فرماندار کاشمر با اشاره به تلاش‌های دولت افزود: دولت پزشکیان از آغاز فعالیت خود با شرایط سختی همچون ترورهای رژیم صهیونیستی، جنگ ۱۲ روزه این رژیم و فشارهای استکبار جهانی آمریکا علیه کشورمان روبه‌رو بوده است. با وجود همه این حوادث، دولت هیچ‌گاه خود را معطل اختلافات و مباحث حاشیه‌ای نکرده و با تمام توان برای حل مشکلات مردم تلاش کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن مددجویان گفت: ۵۶ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال احداث است که سهم اداره بهزیستی در این طرح ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده که تاکنون تنها یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان از آن پرداخت شده است و حدود ۹ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.

قربانی به حادثه زلزله سال گذشته در کاشمر اشاره کرد و گفت: ۱۰۱ نفر از مددجویان بهزیستی در زلزله دچار خسارت شدند و بر اساس برآوردها، باید ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به آن‌ها پرداخت می‌شد که تاکنون تنها ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان پرداخت شده و حدود ۱۹ میلیارد تومان هنوز باقی مانده است، این موضوع از مطالبات جدی مددجویان است که در دیدارهای عمومی نیز بارها مطرح شده است.

فرماندار کاشمر در ادامه با اشاره به ظرفیت خیرین شهرستان گفت: در کاشمر دو مرکز مهم در حوزه بهزیستی فعالیت دارند؛ یکی موسسه خیریه رمضان که در زمینه نگهداری سالمندان و معلولان ذهنی فعالیت می‌کند. این مرکز با حمایت خیرین زمینی خریداری و ساختمانی به متراژ بیش از هزار مترمربع احداث کرده که هم‌اکنون در مرحله نازک‌کاری است. امیدواریم با حمایت سازمان بهزیستی کشور، عملیات تکمیل آن به‌زودی به پایان برسد.

وی افزود: موسسه دوم، مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است که دو شعبه دارد و کودکان ۶ تا ۱۸ سال را تحت پوشش دارد، خیرین این مجموعه زمینی به ارزش حدود ۷۰ میلیارد تومان در یکی از مناطق مناسب شهر خریداری کرده‌اند تا ساختمانی به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع احداث کنند. از سازمان بهزیستی تقاضا داریم در قالب اعتبارات و تسهیلات به این طرح کمک کند.

قربانی خواستار توجه ویژه به موضوع اشتغال مددجویان شد و گفت: در شهرستان کاشمر تقاضای زیادی برای تسهیلات اشتغال مددجویان وجود دارد؛ چه در شهر و چه در روستا، از سازمان بهزیستی کشور انتظار داریم در پرداخت این تسهیلات همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم باری از دوش مددجویان برداریم.