بهزیستی: از ۵۰۰ مادر دارای فرزند معلول در جنوب تهران تجلیل می شود

داود خادم، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات به مناسبت هفته گرامیداشت معلول خبر داد.

رئیس اداره بهزیستی ری، در ادامه با تأکید بر اهمیت گرامیداشت این هفته اظهار کرد: هفته معلول فرصتی برای بازنگری برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه‌های مسئول است تا گام‌های مؤثر و عملی در مسیر توانمندسازی افراد دارای معلولیت برداشته شود.

به گفته وی، هدف آن است که آثار تصمیمات مسئولان، خیرین و شرکای اجتماعی در زندگی روزمره این عزیزان به‌طور محسوس قابل مشاهده باشد و به ارتقای کیفیت زندگی آنان منجر شود.

خادم با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی افزود: پالایشگاه نفت تهران نزدیک به یک میلیارد تومان تجهیزات توانبخشی از جمله انواع ویلچر ارتوپدی، ویلچر حمام و سایر اقلام مورد نیاز را خریداری و در اختیار افراد دارای معلولیت قرار داده است. وی گفت بخش دیگری از این تجهیزات نیز طی روزهای آینده توزیع خواهد شد.

وی از برگزاری مراسم تجلیل از ۵۰۰ مادر دارای فرزند معلول با همکاری شهرداری منطقه ۲۰ تهران خبر داد و تصریح کرد: این مراسم در شأن این مادران برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی آن در حال انجام است؛ پیش‌بینی می‌شود ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده برگزار شود.

رئیس اداره بهزیستی ری همچنین از برگزاری مراسم تقدیر از معلولان موفق در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، علمی و کارآفرینی به‌ویژه پارالمپین‌ها با حضور فرماندار شهرستان ری خبر داد و گفت این برنامه نیز طی روزهای آینده اجرا خواهد شد.

خادم با اشاره به جلسه اخیر با اعضای کانون معلولین شهرستان ری افزود: مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه هدف است. مطابق فصل دوم قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، همه ساختمان‌ها و اماکن عمومی باید مناسب‌سازی شوند و بهزیستی به‌عنوان دبیر کمیته، پیگیری این حقوق را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه در ری ۱۶ هزار فرد دارای معلولیت شناسایی شده‌اند، گفت: حدود ۱۰ هزار نفر از این افراد مستمری دریافت می‌کنند و نزدیک به ۶۰۰ نفر نیز در صف دریافت حق پرستاری قرار دارند که پس از تأمین اعتبار کشوری پرداخت خواهد شد.

رئیس اداره بهزیستی ری در پایان تأکید کرد: توانمندسازی افراد دارای معلولیت، وظیفه‌ای فرابخشی است و همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجتماعی باید در این مسیر مشارکت کنند. وی افزود: مکاتباتی با شهرداری‌ها و بخشداران انجام شده تا هر منطقه متناسب با ظرفیت‌های خود، مراسم تجلیل و برنامه‌های حمایتی ویژه معلولین را برگزار کند.