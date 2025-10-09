حسینی: ۳۵۱ فرصت شغلی پایدار برای مددجویان بهزیستی ترشیز ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسینی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر که با حضور مدیران، فرماندار کاشمر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و خیرین در سالن اجتماعات فرمانداری کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: برخلاف برخی تصورها، سازمان بهزیستی نهادی پیش از انقلاب نیست، بلکه در سال ۱۳۵۹ به دستور شهید فیاض‌بخش و با هدف تجمیع خدمات حمایتی، درمانی و توان‌بخشی تأسیس شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: این نهاد از زمان شکل‌گیری تاکنون از هفت مأموریت اولیه به ۱۷۰ مأموریت گسترش یافته است و امروز تقریباً در تمامی عرصه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های این سازمان منحصر به قشر خاصی نیست، افزود: امروز هر خانواده ایرانی در طول زندگی خود به نوعی از خدمات بهزیستی بهره‌مند می‌شود؛ از طرح‌های پیشگیری و غربالگری گرفته تا خدمات روان‌شناختی، اورژانس اجتماعی، توان‌بخشی معلولان و حمایت از زنان سرپرست خانوار را برعهده دارد.

انجام بیش از ۶۲ میلیون غربالگری بینایی در کشور

حسینی با اشاره به اهمیت برنامه‌های پیشگیری گفت: یکی از مأموریت‌های موفق بهزیستی در سال‌های اخیر، طرح غربالگری بینایی و شنوایی کودکان بوده است. تا امروز بیش از ۶۲ میلیون بار غربالگری بینایی در کشور انجام شده که نتیجه آن نجات ۵۵۰ هزار نفر از نابینایی بوده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: در حوزه شنوایی نیز ۱۸ میلیون مورد غربالگری انجام شده که از ناشنوایی بیش از ۵۰ هزار نفر جلوگیری شده است.

وی با بیان اینکه این دستاوردها موجب شده است میزان تنبلی چشم در ایران از میانگین جهانی ۴ درصد به ۱.۵ درصد کاهش یابد افزود: این آمار نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی نه‌تنها در حوزه‌های سیاسی و دفاعی بلکه در حوزه‌های انسانی و اجتماعی نیز موفق عمل کرده است.

حسینی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد حمایتی گفت: امروز سازمان بهزیستی ماهانه سه هزار میلیارد تومان مستمری به مددجویان پرداخت می‌کند، با وجود این، جهت‌گیری ما باید به سمت توانمندسازی باشد، نه صرفاً پرداخت یارانه؛ افتخار ما نباید در افزایش مستمری‌بگیران بلکه در کاهش وابستگی از طریق اشتغال، آموزش و فرصت‌آفرینی باشد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: توانمندسازی به معنای ایجاد شرایطی است که فرد بتواند با تکیه بر توان خود، زندگی مستقلی داشته باشد، اگر می‌خواهیم عدالت اجتماعی پایدار شود، باید در مسیر توانمند کردن اقشار آسیب‌پذیر حرکت کنیم.

وی با اشاره به طرح‌های جدید بهزیستی در منطقه ترشیز شامل شهرستان‌های کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ، گفت: در سال ۱۴۰۴ حداقل ۳۵۱ فرصت شغلی پایدار برای مددجویان این منطقه ایجاد می‌شود.

ساخت ۱۵۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های تحت پوشش منطقه ترشیز

حسینی همچنین از ساخت ۱۵۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های تحت پوشش منطقه ترشیز خبر داد و عنوان کرد: برای هر واحد، ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص خواهد یافت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: تمام زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری منطقه تا پایان سال آینده تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه پشت‌نوبتی‌های دریافت حق پرستاری ضایعه نخاعی نیز تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شوندگفت: هیچ نقطه‌ای از کشور نباید از خدمات بهزیستی محروم باشد، خدمات ما باید بر اساس شاخص نیاز، نه جمعیت، توزیع شود تا عدالت اجتماعی تحقق یابد.

اجرای طرح ملی سلام

حسینی از اجرای طرح ملی سلام خبر داد و گفت: این طرح با همکاری آموزش و پرورش، بانک رفاه، سازمان فنی‌وحرفه‌ای و معتمدین محلات اجرا می‌شود تا مدارس به کانون تحولات اجتماعی محله‌ها تبدیل شوند، در این طرح تلاش می‌کنیم تا آموزش‌های مهارتی، مشاوره خانواده و خدمات روان‌شناختی در دسترس عموم قرار گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: طرح سلام، نسخه ایرانی و بومی‌شده‌ی مدل‌های موفق اجتماعی در دنیاست و هدف آن ارتقای سلامت روانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به رشد اعتبارات این سازمان در سال‌های اخیر گفت: در سه سال گذشته بودجه تملک دارایی سازمان تنها پنج میلیارد تومان بود، اما امسال برای منطقه ترشیز به‌تنهایی بیش از پنج میلیارد و دویست میلیون تومان تخصیص یافته است. علاوه بر این، دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان دیگر نیز به‌زودی پرداخت خواهد شد.