تصویب ۱۳ طرح اشتغالزا در کارگروه اشتغال گیلانغرب

صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان گیلانغرب، ۱۳ طرح در حوزه‌های توسعه و تجهیز مطب پزشکان، ایجاد باشگاه ورزشی، تولید قطعات بتنی، تولید پودر بیتومین، مجتمع خدمات رفاهی، پرورش میش و گوسفند داشتی و تجهیز سردخانه محصولات کشاورزی به تصویب رسید که مجموعاً ۷۷ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها ۷۷۰ میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته و روند اجرایی آن‌ها در شهرستان آغاز می‌شود تا زمینه توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال فراهم گردد.

فرماندار گیلانغرب در پایان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۹ طرح با اعتبار ۳۵۱ میلیارد تومان و با اشتغال‌زایی ۲۳۲ نفر در شهرستان مصوب شده که بالاترین میزان میان شهرستان‌های استان است.