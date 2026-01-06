فرماندار جدید شهرستان گیلانغرب معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان گیلانغرب عصر سه شنبه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، امام جمعه شهرستان، اعضای شورای اداری و جمعی از معتمدان محلی برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های صادق خدادادی در دوران تصدی مسئولیت فرمانداری گیلانغرب، حشمت رضایی به‌عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در این آئین با اشاره به اهمیت نقش فرماندار در توسعه متوازن، حفظ ثبات اجتماعی و پیگیری مطالبات مردم، بر لزوم تعامل سازنده با نخبگان، معتمدان و دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد.

در ادامه مراسم، از اقدامات و عملکرد صادق خدادادی در دوران مسئولیت به‌ویژه در حوزه‌های عمرانی، اجتماعی و هماهنگی میان دستگاه‌ها قدردانی شد.

همچنین حشمت رضایی، فرماندار جدید گیلانغرب، با قدردانی از حسن اعتماد استاندار کرمانشاه، بر خدمت صادقانه، پیگیری مطالبات مردمی و استفاده از ظرفیت‌های بومی شهرستان در مسیر توسعه و پیشرفت تأکید کرد.