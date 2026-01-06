سرمایه مقاومت مردم گیلانغرب باید به توسعه پایدار تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان گیلانغرب عصر سه شنبه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، امام جمعه، اعضای شورای اداری شهرستان و جمعی از معتمدان گیلانغرب برگزار شد و در این آئین، ضمن قدردانی از خدمات صادق خدادادی، «حشمت رضایی» به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی گیلانغرب اظهار کرد: مردم این شهرستان در مقاطع مختلف تاریخ، به‌ویژه دوران دفاع مقدس، درس ایستادگی در برابر تجاوز و تمامیت‌خواهی را به کشور آموختند و امروز این سرمایه اجتماعی باید با برنامه‌ریزی دقیق به موتور توسعه پایدار تبدیل شود.

وی با اشاره به موقعیت مرزی گیلانغرب افزود: همجواری با کشور عراق و قرار گرفتن در مجاورت مرز سومار، فرصتی کم‌نظیر برای رونق اقتصادی شهرستان است که با رفع موانع گمرکی، تکمیل زیرساخت‌ها و تسهیل حضور بخش خصوصی می‌تواند به توسعه تجارت رسمی و صادرات مبتنی بر تولید داخلی منجر شود.

معاون استاندار کرمانشاه، گیلانغرب را قلب کشاورزی منطقه دانست و گفت: کشاورزی بدون دانش و بهره‌وری پایدار نخواهد بود و حرکت به سمت کشت‌های کم‌آب‌بر، توسعه روش‌های نوین آبیاری و ایجاد صنایع تبدیلی پیشرفته، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا ارزش افزوده به نفع کشاورزان بازگردد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان تصریح کرد: وجود بزرگ‌ترین موزه زنده دفاع مقدس، یادمان‌های شهدا و طبیعت بکر کوهستانی، از سرمایه‌های کم‌نظیر گیلانغرب است که می‌تواند با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه‌ساز رونق گردشگری و اقتصاد خرد محلی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تأکید بر نقش امنیت در توسعه گفت: هیچ برنامه اقتصادی و هیچ سرمایه‌گذاری در فضای ناامن محقق نخواهد شد؛ امنیت زیربنای توسعه است. اعتراض مدنی در چارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخته می‌شود، اما باید مرزی روشن میان اعتراض مشروع و خشونت وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ناامنی، تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم اجتماعی نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه موجب فرار سرمایه، تعطیلی کسب‌وکارها و تشدید فشارهای معیشتی می‌شود.

در ادامه این مراسم، از خدمات صادق خدادادی، فرماندار پیشین گیلانغرب قدردانی و حشمت رضایی به‌عنوان فرماندار جدید شهرستان معرفی شد.

معاون استاندار کرمانشاه در معرفی فرماندار جدید اظهار کرد: مهندس رضایی از فرزندان گیلانغرب و دارای تجربه مدیریتی موفق در وزارت کشور و شهرستان‌های مختلف است و مسئولیت هدایت یکی از حساس‌ترین و پرافتخارترین شهرستان‌های استان به وی سپرده شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت میدانی افزود: کاهش فاصله میان مردم و مسئولان، شفافیت، تسهیل امور اداری، تعامل سازنده با نخبگان، روحانیون، شوراها و فعالان اجتماعی و استفاده از ظرفیت نماینده مردم در مجلس، از الزامات موفقیت مدیریت شهرستان است.

معاون استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به آغاز فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: فرمانداران و هیأت‌های اجرایی و نظارت موظف به اعتمادسازی و فراهم‌کردن فضایی آرام، شفاف و منظم برای مشارکت همه شهروندان هستند.

وی در پایان تأکید کرد: مقاومت و شجاعت مردم گیلانغرب سرمایه‌ای افتخارآمیز است که باید با هوشمندی سیاسی، آرامش اجتماعی و تلاش مضاعف در مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان تداوم یابد.