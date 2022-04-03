تبدیل ۲۷۰هکتار از اراضی دیم گیلانغرب به کشت آبی

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲ ایستگاه پمپاژ از سد زاگرس با هدف آبرسانی به اراضی کشاورزی شهرستان گیلانغرب راه اندازی شد.

وی با اشاره به اینکه آبیاری تحت فشار یکی از روش‌های نوین آبیاری در کشاورزی مناطق کم آب است، ادامه داد: با راه اندازی این ۲ ایستگاه، ۲۷۰ هکتار از اراضی دیم شهرستان گیلانغرب تبدیل به آبی و به سامانه آبیاری تحت فشار تجهیز شد.

سرپرست فرمانداری گیلانغرب تصریح کرد: راه اندازی این ۲ ایستگاه پمپاژ آب با توجه به نیاز اراضی کشاورزی منطقه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال در مدت هشت ماه به بهره برداری رسید.

وی افزود: این آبرسانی با ظرفیت ۲ بار کشت در سال برای کشاورزان منطقه فرصت بسیار خوبی را پدید آورده تا در این عرصه موفقیت حاصل شود.

رضایی خاطرنشان کرد: کشاورزی یکی از حوزه‌هایی است که در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ و ایجاد اشتغال پایدار کمک کننده است.